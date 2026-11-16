La cotización del dólar volvió a superar los $1.000 en Chile, un nivel que no alcanzaba desde enero de 2025. La divisa cerró este lunes en $1.000,3 vendedor, luego de registrar un incremento de $3,5 durante la jornada, en un escenario marcado por las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y el retroceso del cobre.

El comportamiento del tipo de cambio responde, en parte, a las señales que entrega la economía estadounidense. Sebastián Moncada, senior account manager de XTB, apuntó en diálogo con Emol a que la inflación de octubre superó las estimaciones y que la Reserva Federal endureció su discurso, alimentando las proyecciones de un nuevo ajuste monetario.

"Ese escenario consolida la idea de una nueva subida de tasas en diciembre", señaló.

Desde el mercado local, Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria, puso el foco en el cobre, que retrocedió hacia los US$6,04 por libra.

A su juicio, el debilitamiento de los indicadores económicos de China, sumado a la fortaleza internacional del dólar, ha presionado el precio del metal y reducido el respaldo que entrega al peso chileno.

La evolución de las ventas minoristas estadounidenses será uno de los próximos indicadores que seguirá el mercado. Moncada advirtió que "un dato sólido reforzaría la apuesta por una subida de tasas y podría llevar al tipo de cambio hacia la zona de $1.005 a $1.010".

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