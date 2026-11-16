Corea del Sur reabre su mercado a los productos avícolas chilenos tras superar brote de influenza aviar

Corea del Sur reabrió su mercado a las exportaciones de carne de aves y productos avícolas chilenos, luego de que el Ministerio de Agricultura de ese país reconociera la recuperación del estatus sanitario de Chile como país libre de influenza aviar altamente patógena.

Chile perdió esta condición en marzo de 2026, tras la detección de un foco de la enfermedad en aves de postura de un plantel industrial ubicado en la comuna de Talagante, en la Región Metropolitana.

Tras la implementación de las medidas sanitarias correspondientes por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para controlar la emergencia, Chile recuperó su condición de país libre de la enfermedad en junio de 2026, luego de autodeclararse nuevamente libre de influenza aviar altamente patógena en aves de corral.

La oportuna respuesta sanitaria permitió, además, que en menos de una semana desde la detección del primer foco en un plantel comercial de la Región Metropolitana, el país lograra reanudar las exportaciones de productos avícolas hacia sus principales destinos: Estados Unidos, México, Puerto Rico, Canadá y Reino Unido.

Según informó el SAG, este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre los sectores público y privado, así como a la confianza de las autoridades sanitarias de los mercados de destino en las medidas implementadas por Chile.

En el caso de Corea del Sur, el mercado permanecía cerrado desde la detección del último foco. Cabe precisar que la recuperación del estatus sanitario de país libre no implica la reapertura automática de todos los mercados, ya que cada país realiza sus propias evaluaciones y debe comunicar formalmente a las autoridades chilenas su decisión de levantar las restricciones y autorizar nuevamente las importaciones.

Finalmente, el SAG indicó que continuará gestionando la recuperación del acceso a los mercados que aún mantienen restricciones, mediante la entrega de los antecedentes técnicos y sanitarios requeridos por las autoridades competentes de cada país.

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