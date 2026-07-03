Consejero del Banco Central prevé repunte de la inversión y una baja de la inflación durante 2027

El consejero del Banco Central, Kevin Cowan, realizó un análisis sobre los factores internos y externos que han frenado el dinamismo de la economía chilena. No obstante, proyectó un escenario más favorable para los próximos años, asegurando que la inversión debería repuntar y que la inflación volverá gradualmente a la meta del organismo.

En entrevista con Radio Cooperativa, el economista explicó que el débil desempeño de la actividad económica en los primeros meses del año responde, principalmente, a factores transitorios.

"Una parte grande de lo que pasó con el Imacec más reciente y también lo que ha pasado con la actividad en los primeros meses del año son sorpresas negativas en el sector minero", explicó Cowan.

Asimismo, añadió que "la otra parte relevante es efectivamente algunos shocks de oferta que tienen que ver con patrones asociados a la pesca (...) Algunos de estos factores, especialmente los asociados al sector agrícola, son más bien transitorios y deberían repuntar".

Pese a este escenario, el consejero sostuvo que las perspectivas para los próximos dos años son positivas, especialmente en materia de inversión.

"Mirando hacia adelante, mirando hacia los próximos dos años -que es lo que tratamos de hacer porque es el marco de política del Banco-, vemos un escenario donde todas las señales nos indican que la inversión debería repuntar", agregó.

Sin embargo, advirtió que el consumo sigue siendo uno de los principales desafíos para la economía, debido al menor dinamismo del empleo y los salarios.

"Por el lado del consumo, la situación es menos optimista. Los determinantes del consumo -que tiene mucho que ver con el empleo y los salarios- han ido teniendo menor dinamismo que los que esperábamos hace unos meses y las expectativas de las personas también se han ido impactando", señaló.

En esa línea, enfatizó que "el consumo es un desafío y la cautela y el cuidado que tenemos que tener es mirar hacia adelante en particular qué es lo que va a ocurrir".

Respecto del comportamiento de los precios, y con una inflación interanual de 3,9%, Cowan transmitió tranquilidad al señalar que las proyecciones del instituto emisor apuntan a una desaceleración de la inflación durante los próximos meses.

"Ya anticipábamos que la inflación iba a volver a niveles cercanos a la meta hacia el primer trimestre del próximo año y, como dijo la presidenta del Banco en el Senado, con las nuevas cifras de precios globales, eso se anticipa y probablemente vamos a estar en niveles algo bajo 4% hacia fin de año", proyectó.

Asimismo, añadió que "si es que se mantienen las condiciones actuales, deberíamos tener una convergencia hacia el próximo año a los niveles de inflación".

Finalmente, el consejero explicó la diferencia entre inflación y nivel de precios, aclarando que una menor inflación no implica una disminución en los valores de los productos y servicios.

"La inflación no es el nivel de precios; la inflación es el cambio del nivel de precios. Entonces, lo que ha subido transitoriamente y debiera ir bajando hacia el próximo año es que la velocidad con la cual suben los precios va a bajar a 3%".

Y concluyó: "Eso no significa que los precios vayan a bajar. La inflación en 3% significa que los precios están subiendo año a año al 3%. Lo importante ahí para las decisiones de cada una de las familias es lo que termina pasando con sus salarios reales".

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