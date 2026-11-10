Comercio exterior de Chile alcanza cifra récord de US$ 185.665 millones entre enero y octubre

El intercambio comercial de Chile con el mundo alcanzó los US$ 185.665 millones entre enero y octubre de 2026, lo que representa un crecimiento de 11,3 % respecto del mismo período de 2025, equivalente a US$ 18.816 millones adicionales. Se trata del mayor monto registrado para los primeros diez meses de un año.

Las cifras fueron dadas a conocer por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), a través de su avance del Informe Mensual de Comercio Exterior, elaborado sobre la base de datos del Banco Central de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas.

De acuerdo con el reporte, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el desempeño de las exportaciones de bienes, que totalizaron US$ 104.124 millones, anotando un incremento interanual de 16,6 %. Con este resultado, Chile superó por primera vez la barrera de los US$ 100.000 millones en exportaciones durante los primeros diez meses de un año.

En tanto, las importaciones registraron un aumento de 5,2 %, alcanzando los US$ 81.541 millones. De esta manera, la balanza comercial anotó un superávit de US$ 28.273 millones, cifra que supera en US$ 11.063 millones al resultado obtenido entre enero y octubre de 2025.

Al revisar únicamente los resultados de octubre, las exportaciones llegaron a US$ 10.287 millones, lo que representa un alza de 1,2 % frente al mismo mes del año anterior (+US$ 118 millones).

Este incremento estuvo impulsado por los envíos de cátodos de cobre, manufacturas, carbonato y sulfato de litio, salmón, plata y oro. Sin embargo, los embarques de concentrados de cobre disminuyeron un 15 %, contribuyendo a una caída de 3,2% en las exportaciones mineras durante el mes.

ENVÍOS MINEROS

La minería continuó siendo uno de los principales motores del comercio exterior chileno. Entre enero y octubre, los envíos mineros alcanzaron los US$ 65.233 millones, lo que representa un crecimiento de 22,1 % respecto del mismo período de 2025, equivalente a US$ 11.816 millones adicionales.

Dentro de este sector, el cobre registró exportaciones por US$ 54.655 millones, un 15,8 % más que en los primeros diez meses del año anterior (+US$ 7.439 millones). Este mineral representó el 52,5 % del valor total de las exportaciones chilenas.

Por tipo de producto, los concentrados de cobre sumaron US$ 34.978 millones, con un incremento de 10,9 %, mientras que los cátodos alcanzaron los US$ 16.571 millones, anotando un crecimiento de 19,4 %.

Estos resultados se dieron en un escenario de importantes alzas en el precio internacional del metal rojo. Durante el período, el cobre promedió US$ 6,14 por libra, un 40,1 % por encima de los US$ 4,38 registrados en igual lapso de 2025.

La tendencia también se reflejó en octubre, cuando el precio promedio llegó a US$ 6,59 por libra, convirtiéndose en el valor mensual más alto de la serie disponible desde enero de 2005.

LITIO AL ALZA

Otro de los sectores que destacó fue el litio, cuyas exportaciones alcanzaron los US$ 5.171 millones, lo que representa un incremento de 165 % en comparación con el mismo período del año anterior.

El carbonato de litio concentró el 74 % de los envíos, con US$ 3.839 millones, seguido por el sulfato y el hidróxido de litio.

A estos resultados se sumaron los desempeños del oro y la plata, que registraron exportaciones por US$ 3.740 millones y US$ 949 millones, respectivamente. Ambos productos alcanzaron sus mayores valores para un período similar.

"Estas cifras récord demuestran, una vez más, que el comercio exterior es un pilar para el desarrollo y crecimiento de nuestro país, por lo que lo seguiremos impulsando como un motor para recuperar el dinamismo de nuestra economía", señaló la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS

El sector alimentario también mantuvo una evolución positiva. Entre enero y octubre de 2026, las exportaciones de alimentos alcanzaron los US$ 12.107 millones, registrando un crecimiento de 6,6 % respecto de los mismos meses de 2025.

El salmón encabezó los envíos, con US$ 5.456 millones y un incremento de 8,7 %. Le siguió la fruta congelada, categoría que incluye productos como arándanos, frambuesas, frutillas, cerezas, moras, uvas, kiwis y maqui.

En conjunto, los alimentos representaron el 31 % de los embarques no mineros realizados por Chile durante el período.

"A pesar de enfrentar un contexto internacional cambiante que está reordenando el comercio global, nuestras exportaciones siguen marcando niveles históricos. Eso demuestra la resiliencia de nuestro sector exportador y la capacidad que tiene nuestro país de diversificar oferta y mercados", indicó la subsecretaria.

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

Otro de los resultados destacados del informe corresponde al desempeño de las exportaciones de servicios, que superaron por primera vez los US$ 3.000 millones durante los primeros diez meses de un año.

El sector registró un crecimiento de 15,9 % en comparación con igual período anterior, consolidando su participación dentro de la oferta exportadora nacional.

"Si bien Chile centra su oferta exportadora en bienes, vemos que mes a mes los servicios también van creciendo. Esto demuestra que Chile es mucho más que materias primas y que tenemos talento y conocimiento que ofrecer al mundo. Esto es muy positivo para nuestro país y nuestra administración seguirá impulsando los servicios para que tengan cada vez mayor protagonismo en nuestra oferta exportadora", recalcó la subsecretaria.

Durante los primeros diez meses del año, Chile realizó envíos correspondientes a 184 tipos de prestaciones de servicios, de las cuales 98 aumentaron su valor exportado.

Entre las categorías con mayores montos destacaron los servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves, con US$ 453 millones; hosting para sitios web y correo electrónico, con US$ 390 millones; y asesorías en tecnologías de la información, que alcanzaron los US$ 167 millones.

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