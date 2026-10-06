Codelco investiga otro posible "incremento artificial de la producción" durante 2024 y 2025

Eel directorio de Codelco fue informado este martes de nuevas inconsistencias en cifras de producción, detectadas a partir de denuncias que forman parte del proceso de revisión de las cifras de producción correspondientes a los años 2024 y 2025 y que podrían haberse traducido en un incremento artificial de la producción reportada por las divisiones Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025.

La inconsistencia deriva de que un mismo material habría sido registrado como producción por más de una división, situación que está siendo investigada para establecer su origen, extensión y efectos sobre las cifras consolidadas de producción e inventario de la Corporación.

Ante esta situación, el directorio resolvió profundizar las revisiones en curso y adoptar las medidas necesarias para esclarecer los hechos. Los nuevos hallazgos fueron incorporados a las investigaciones internas y se encargó a EY una auditoría externa independiente destinada específicamente a revisar las eventuales duplicidades detectadas. Junto con lo anterior, los nuevos antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.

El presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, señaló que “la decisión de la administración es investigar exhaustivamente cualquier irregularidad, determinar las responsabilidades que correspondan, aplicar las sanciones pertinentes y perseguir la recuperación de cualquier eventual daño patrimonial que pueda haberse producido. Nuestro compromiso es esclarecer estos hechos con rigor y transparencia y fortalecer los controles para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir”.

Por su parte, el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, afirmó que “estos procesos forman parte de la estrategia de probidad, rentabilidad y excelencia operacional definida por el directorio. Ordenar la casa con responsabilidad y transparencia es una condición habilitante para fortalecer Codelco y asegurar que sus procesos, controles y resultados respondan a los más altos estándares”. Agregó que se trata de medidas que están en línea con los criterios definidos por la actual administración para fortalecer los sistemas de control, probidad y excelencia operacional de la Corporación.

AUDITORÍAS INDEPENDIENTES

Tras asumir la nueva conducción de la Corporación, el directorio dispuso profundizar y ampliar las revisiones mediante auditorías externas independientes.

KPMG continuará la revisión de toda la producción de las divisiones en 2024-2025, mientras que EY fue mandatada para investigar estos nuevos antecedentes, relativos a eventuales duplicidades en los inventarios de producción interdivisionales entre Salvador y Ministro Hales durante 2024 y 2025.

El mandato entregado a EY considera, asimismo, determinar la naturaleza y magnitud de las eventuales duplicidades, establecer su impacto sobre las cifras de producción e inventarios reportadas por la Corporación, identificar las causas y responsabilidades asociadas y revisar sus posibles efectos económicos, incluyendo aquellos relacionados con el cálculo y pago de incentivos variables.

Codelco indicó que "continuará colaborando con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y los demás organismos competentes en todas las investigaciones y fiscalizaciones actualmente en desarrollo".

PURANOTICIA