Cochilco eleva proyección del precio del cobre a US$5,95 para 2027 y estima que producción chilena crecerá 3%

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elevó su proyección de precio promedio del cobre a US$6,18 por libra para 2026 y US$5,95 por libra para 2027, de acuerdo con su Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, correspondiente al tercer trimestre de este año.

Las estimaciones consideran una oferta minera con dificultades para responder al crecimiento de la demanda y un balance de cobre refinado que mantiene escaso margen para absorber interrupciones productivas.

Ambas estimaciones son superiores a las previstas en el informe anterior que eran de US$ 5,95 la libra para 2026 y US$ 5,10 la libra para 2027 como promedio anual.

Aunque para ambos años se prevén excedentes de cobre refinado, estos representarían solo el 0,5% del consumo mundial en 2026 y el 0,8% en 2027. Su magnitud, junto con la concentración de inventarios en determinados mercados, permite anticipar que persistirán condiciones de estrechez y fluctuaciones relevantes en las cotizaciones.

“El principal soporte del precio es la limitada respuesta de la producción minera frente a una demanda que sigue creciendo. Los excedentes que proyectamos son reducidos y pueden modificarse con retrasos operacionales o con un consumo mayor al esperado. Por eso, la recuperación de la oferta es una condición central para la moderación del precio prevista para 2027”, señaló la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez.

OFERTA MINERA RESTRINGIDA Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

Para 2026, Cochilco proyecta que la producción minera mundial disminuirá un 0,6%, hasta 23,30 millones de toneladas. En contraste, la oferta de cobre refinado aumentaría un 1,1%, a 27,64 millones de toneladas, apoyada en el uso de existencias intermedias y materias primas secundarias, que compensan parcialmente las restricciones del suministro minero.

La demanda de refinado crecería un 1,5% en 2026, hasta 27,50 millones de toneladas, dejando un superávit de 144 mil toneladas. Este balance ofrece una holgura acotada frente a eventuales desviaciones de producción o consumo.

En 2027, la producción minera mundial se recuperaría un 3,4%, hasta 24,08 millones de toneladas, con aportes de Chile, la República Democrática del Congo, Mongolia, Zambia e Indonesia. Chile y la República Democrática del Congo explicarían conjuntamente cerca del 37% del incremento mundial.

La oferta de refinado aumentaría un 2,0%, hasta 28,20 millones de toneladas, por encima del crecimiento de un 1,8% previsto para el consumo, que alcanzaría 27,98 millones. Con ello, el excedente se ampliaría a 215 mil toneladas. Esta mayor disponibilidad sustenta una disminución de 3,7% del precio promedio entre 2026 y 2027, aunque su concreción depende del cumplimiento de las trayectorias productivas previstas.

El crecimiento de la demanda también tendría una composición más diversificada. China moderaría su expansión desde un 1,6% en 2026 a un 1,0% en 2027, pero mantendría una participación del 57,3% en el consumo mundial. Los demás mercados aumentarían su demanda conjunta un 2,8% y aportarían aproximadamente dos tercios del incremento global de 2027.

PRODUCCIÓN DE CHILE

Cochilco estima que la producción chilena de cobre crecerá 3% en 2027, hasta 5,08 millones de toneladas. La recuperación permitiría restituir, aproximadamente, un tercio de la menor producción de 2026.

Para este año, el pronóstico es que la producción disminuya un 8,4% y llegue a 4,94 millones de toneladas. Entre enero y septiembre se produjeron 3,63 millones de toneladas, un 8,5% menos que en igual período de 2025. Escondida, Codelco y Spence explican el 77,3% de la disminución neta nacional.

Los antecedentes operacionales dan cuenta de menores leyes del mineral, mantenciones e interrupciones que han afectado el procesamiento y la recuperación de cobre. Para alcanzar la estimación anual de 2026, el cuarto trimestre requiere una producción mensual promedio cercana a 434 mil toneladas, superior en un 7,6% al promedio de los primeros nueve meses.

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