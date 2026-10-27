CMF propone exigir la cédula de identidad a quienes realicen depósitos en efectivo desde $1 millón

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso en consulta pública, por un período de cuatro semanas, una iniciativa que apunta a exigir la exhibición de la cédula de identidad a quienes realicen depósitos en efectivo por montos iguales o superiores a $1 millón, o su equivalente en moneda extranjera.

De acuerdo al organismo, la propuesta considera instrucciones comunes para bancos, cooperativas de ahorro y crédito (CACs) y empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias (ETNBs).

Pese a que la disposición normativa recae sobre los depósitos en efectivo a partir de $1 millón, la propuesta faculta a las entidades financieras para extender el mismo control de identidad a depósitos en efectivo por montos inferiores, según sus propias políticas.

Los ajustes tienen como objetivo mejorar la trazabilidad de las operaciones en efectivo, en especial cuando éstas son realizadas por personas distintas de los titulares de las cuentas destinatarias, y facilitar las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes.

La aplicación de esta medida busca resguardar el normal desarrollo de las transacciones habituales y legítimas que se realizan con efectivo en las entidades bajo la supervisión de esta Comisión.

El proyecto normativo se enmarca en el cumplimiento de la Acción N°60 del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de la cual la CMF es parte integrante. Además, recoge el trabajo coordinado con la Mesa Intersectorial (Milaft) y se sustenta en un informe técnico elaborado por esta instancia en conjunto con el Ministerio Público.

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