Biministro Daniel Mas aborda quinta caída consecutiva del Imacec: "Recibimos una economía estancada"

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió al retroceso registrado por el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo, que completó cinco meses consecutivos de caídas, y aseguró que el resultado refleja el escenario económico heredado de la administración anterior.

A través de un video publicado en su cuenta de X, grabado en una carretera cercana a Los Ángeles, en la región del Biobío, el secretario de Estado sostuvo que las cifras ratifican el diagnóstico realizado por el Gobierno respecto del desempeño de la economía.

“El dato confirma lo que ya dijimos: recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado”, señaló el secretario de Estado.

El ministro hizo además un llamado a impulsar la reactivación económica y destacó el proyecto impulsado por el Ejecutivo para ese objetivo.

“Quiero ser claro, el único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país. El proyecto de reconstrucción y desarrollo económico y social establece las bases para que Chile vuelva a progresar”.

Finalmente, insistió en la necesidad de adoptar medidas que permitan recuperar el dinamismo económico y mejorar el mercado laboral.

“No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas”, dijo en la grabación el secretario de Estado, quien se ha mostrado bastante activo en redes sociales.

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