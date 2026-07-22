Bancos activan medidas de apoyo para pymes y personas afectadas por sistema frontal

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) informó que, ante la emergencia provocada por el sistema frontal, los bancos se encuentran activando diversas medidas de apoyo para personas, emprendedores, productores y pymes damnificadas.

De esta manera, las entidades bancarias están realizando un catastro de sus clientes afectados para evaluar cada situación en particular y ofrecer alternativas de apoyo financiero acordes a sus necesidades.

"En ese contexto, hacemos un llamado a quienes se hayan visto afectados a contactarse con su banco a través de sus distintos canales de atención para conocer las medidas disponibles y, cuando corresponda, activar los seguros asociados a sus productos financieros", indicó la ABIF.

Asimismo, señaló que la asociación participa activamente en la Comisión de Prevención de Riesgos y Desastres de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC),

Dicha instancia reúne a las seis ramas del máximo gremio empresarial del país y mantiene una coordinación permanente con Senapred para articular la colaboración del sector privado frente a esta emergencia.

"De esta manera, la banca reafirma su compromiso de colaborar tanto en la atención de la contingencia como en el proceso de recuperación de las zonas afectadas", cerró la ABIF.

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