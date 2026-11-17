El Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre de 2026, difundido este martes por el Banco Central, advierte que los riesgos del escenario económico mundial se mantienen elevados, al igual que la posibilidad de un nuevo y abrupto estrechamiento de las condiciones financieras globales.

De acuerdo con el organismo, persisten las vulnerabilidades asociadas a las elevadas valoraciones de los activos riesgosos y al creciente endeudamiento de los sectores vinculados a la Inteligencia Artificial (IA). A esto se suma el alto nivel de endeudamiento fiscal, especialmente en algunas economías desarrolladas, donde se han registrado dificultades para contener su expansión.

En cuanto a Chile, el informe señala que las condiciones financieras también se han estrechado, pese a que los mercados han operado con normalidad. Asimismo, advierte que una mayor participación de inversionistas no residentes en el mercado de renta fija contribuye a fortalecer su profundidad y liquidez, aunque también podría amplificar los efectos de eventuales shocks externos.

PANORAMA MENOS FAVORABLE

En este contexto, y en comparación con el informe anterior, el Banco Central advierte que los hogares y las empresas enfrentan un escenario económico menos favorable. Esta situación también se refleja en las proyecciones de crecimiento del consumo y la inversión para este año, que han sido revisadas a la baja.

En el caso de las empresas, el débil desempeño de las ventas ha deteriorado los indicadores financieros de algunos sectores, particularmente en manufactura y comercio. En estas áreas se observa un aumento del endeudamiento, la carga financiera y los niveles de morosidad.

Respecto de los hogares, el informe constata un leve incremento de la razón entre carga financiera e ingresos, en comparación con el reporte anterior. A esto se suma la desaceleración en la creación de empleo, especialmente formal, junto con mayores plazos de búsqueda laboral y la consecuente disminución de los ingresos familiares, factores que podrían traducirse en una menor capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

Por otra parte, el IEF señala que, si bien la deuda en riesgo bancaria de hogares y empresas presenta un nivel ligeramente superior al registrado en el ejercicio anterior, el sistema bancario mantiene niveles de capital adecuados para enfrentar eventuales escenarios adversos.

Finalmente, los ejercicios de tensión aplicados a los hogares evidencian un incremento de la deuda en riesgo, situación que responde a una posición financiera inicial menos favorable, principalmente debido a la disminución de los ingresos.

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