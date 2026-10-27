Banco Central acuerda mantener la tasa de interés en 4,5% y advierte por mayores riesgos inflacionarios

En su reunión de Política Monetaria, el Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa de interés en 4,5%. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.

Según la entidad, la inflación acumulada a septiembre es acorde con lo previsto en el último IPoM (4,1% y 3,2% anual para el IPC total y subyacente, respectivamente). En gran parte, ésta ha continuado determinada por el alza del valor de los combustibles, cuyo traspaso a otros precios ha seguido los patrones históricos.

No obstante, en línea con las mayores presiones de costos, las expectativas de inflación de corto plazo del mercado han aumentado de manera significativa. En tanto, la inflación esperada a dos años plazo se mantuvo en 3,0% en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), mientras que en la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) subió a 3,2%.

"Los riesgos para la inflación han aumentado de forma relevante. Si bien en su conjunto los datos de IPC han estado en línea con lo previsto, las proyecciones para los próximos meses aumentan significativamente, ubicándose por sobre la trayectoria del escenario central del IPoM", señaló el BC.

"El Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar trayectorias de la inflación distintas de las esperadas y requiera cambios en la política monetaria", añadió.

"De este modo, la evolución futura de la tasa de política monetaria irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. El Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años", cerró el BC.