AFP Cuprum critica el destino del 6% adicional en pensiones: Cotizantes "no tendrán la posibilidad de heredar lo que hayan acumulado"

A través de un correo electrónico enviado a sus afiliados, AFP Cuprum criticó la propuesta de Reforma Previsional que el presidente Gabriel Boric anunció este miércoles en cadena nacional.

"Contrario a lo que mayoritariamente han expresado los ciudadanos y nuestros afiliados, el Gobierno propone que el 6% de cotización adicional vaya a un fondo colectivo y no a las cuentas individuales de los trabajadores", expresó el Gerente General de Cuprum, Martín Mujica, a través de la carta enviada.

"Con esto, la mayoría de los cotizantes no solo recibirán una pensión más baja que si esa cotización adicional se destinara a su cuenta individual, sino que además no tendrán propiedad sobre esos fondos ni sobre la rentabilidad que genere esa contribución, y como consecuencia, no tendrán la posibilidad de heredar lo que hayan acumulado a lo largo de su vida en lo que respecta a la cotización adicional", se lee en el escrito.

Asimismo, la AFP señaló estar a favor de una reforma que incorpore actores tanto públicos como privados, pero "preservando el derecho a elegir de las personas tanto para la administración de sus cuentas y la inversión de sus ahorros".

"Como afiliado de Cuprum, usted sabe de los esfuerzos que hacemos para precaver por la seguridad de sus fondos (...) todo ese capital humano, técnico y tecnológico, que ha tomado 40 años construir, es completamente descartado por la reforma propuesta", se lee en la misiva.

Por último, el documento expresa que "esperamos sinceramente que en el curso de la discusión en el Congreso se reconsideren los aspectos centrales de la reforma planteada por el gobierno, incorporando las distintas visiones y opiniones de todos los actores, para tener un sistema de seguridad social como el que las chilenas y chilenos realmente quieren y se merecen".

