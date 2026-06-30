Actividad del comercio crece 1,6% en mayo impulsada por las ventas minoristas y el comercio electrónico

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes aumentó 1,6% en mayo de 2026 en comparación con igual mes del año anterior, acumulando un crecimiento de 3,6% durante los primeros cinco meses del año.

El resultado estuvo impulsado por el desempeño positivo de dos de las tres divisiones que integran el indicador.

El mayor aporte provino del comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, que registró un crecimiento interanual de 4,6%, contribuyendo con 2,232 puntos porcentuales al resultado del índice. El avance fue explicado principalmente por el aumento de las ventas al por menor realizadas por correo y a través de internet.

En tanto, el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos automotores y motocicletas anotó un incremento de 3,1% en doce meses, aportando 0,292 puntos porcentuales al IAC.

Este desempeño respondió, principalmente, al crecimiento de la venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

En contraste, el comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, registró una caída de 2,1% respecto de mayo de 2025, restando 0,884 puntos porcentuales al resultado general del índice.

Según el INE, este retroceso se explicó fundamentalmente por la disminución de las ventas al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, además de productos conexos.

VENTAS DE SUPERMERCADOS

El informe también reveló que el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes registró un crecimiento de 2,6% en doce meses, acumulando un alza de 0,6% entre enero y mayo de 2026.

Asimismo, la serie desestacionalizada y corregida por efecto calendario mostró un incremento de 1,0% respecto del mes anterior y un avance de 1,3% en comparación con mayo de 2025.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Por su parte, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un aumento interanual de 18,5%, acumulando un crecimiento de 16,4% en lo que va del año.

El INE precisó que la categoría que más contribuyó al incremento del indicador fue la de productos electrónicos, equipamiento para el hogar y artículos tecnológicos, consolidando el dinamismo que mantiene el comercio digital en el país.

PURANOTICIA