Vocero de No + Tag critica división de diálogos del Gobierno y advierte que aplicar Ley de Seguridad sería “apagar el fuego con bencina”

El vocero de No + Tag, Andrés Alarcón, cuestionó la decisión del Gobierno de separar las reuniones con las tres agrupaciones que convocan a las movilizaciones, manifestando su molestia por la forma en que se están desarrollando las negociaciones. Además, advirtió que la eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado sería “apagar el fuego con bencina”.

“Las tres agrupaciones que estamos convocando a las paralizaciones a nivel nacional tenemos puntos en común en las demandas, con respecto al tema de combustibles, que han sido insostenibles las alzas; el impuesto específico, que también ha agotado demasiado a la gente del transporte y la gente común y corriente, y los TAG y peajes que pegan duro para el transporte y la ciudadanía en regiones”, comentó Alarcón en entrevista con Radio Universo.

En relación con las negociaciones programadas para este miércoles, Alarcón explicó que "hoy día nosotros no vamos a la reunión con el ministro (Claudio) Alvarado, van solamente Freddy Martínez y Cristián Sandoval, que son de las confederaciones Fuerzas del Norte y Sur".

"Nosotros tenemos reunión agendada para el día jueves a las tres de la tarde con el Gobierno para buscar soluciones con respecto a las demandas que estamos solicitando y esperemos que a los muchachos les vaya bien, mientras sean soluciones para toda la gente y no para su gremio", añadió.

Asimismo, el vocero aclaró que la coordinación de los encuentros con el Ejecutivo estuvo a cargo del delegado presidencial, Germán Codina. "A nosotros nos convoca a reuniones el delegado presidencial, Germán Codina. Él fue el que gestionó la reunión con el Gobierno y también gestionó (la reunión) para el día jueves", aclaró.

Consultado por la decisión de mantener encuentros separados con las agrupaciones movilizadas, Alarcón manifestó su desconocimiento respecto de los motivos del Ejecutivo, aunque reiteró su disposición a dialogar. "¿Por qué las separaciones? No sé por qué el Gobierno actúa de esa manera (...) Pero nosotros seguimos abiertos al diálogo y a estar a la disposición de las reuniones que nos van a convocar", aseguró.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno aplique la Ley de Seguridad del Estado ante los cortes de tránsito registrados en el marco de las movilizaciones, Alarcón enfatizó que esa medida "es apagar el fuego con bencina", advirtiendo sobre sus posibles consecuencias en medio del conflicto.

Finalmente, el representante de No + Tag defendió la forma en que se han desarrollado las manifestaciones y aseguró que han entregado instrucciones para evitar interrupciones totales del tránsito. "Nosotros en ningún momento hemos bloqueado las pistas, nos estamos haciendo cargo de nuestros bloqueos (...) hemos indicado a las personas que están a cargo que no se bloqueen las pistas en su totalidad y siempre tienen que dejar pistas libres en caso de cualquier emergencia o cualquier eventualidad que la ciudadanía pueda requerir", defendió.

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