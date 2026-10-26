Vocero de Gobierno respalda al ministro Rabat luego de que Presidente Kast admitiera "error" por rebaja de condenas

El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió a la rebaja de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y respaldó al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Luego que el Presidente José Antonio Kast reconociera que fuera un "error" otorgar las rebajas de condena, la autoridad sostuvo que "no hay ninguna discrepancia" y admitió que "quizás pude haber utilizado otra expresión más que 'impecable' pero lo que quise manifestar es que el ministro de Justicia, con esos decretos había cumplido la ley, había cumplido con la Constitución, no existía ninguna irregularidad".

Añadió que "no hay ningún reproche que hacer" a Rabat y aclaró que "a lo que se refiere el Presidente de la República y nos hemos referido también nosotros es que humanamente, sin dudas, hubo falencias importantes y, en lo humano, lo más grave es no haber incorporado la opinión y la situación de las víctimas".

En cuanto al proyecto que presentarán, el subsecretario mencionó que "sobre qué va a pasar con los decretos ya otorgados, también el Presidente le pidió al ministro Rabat que en el proyecto de ley se considerara la forma de anular o suspender los decretos que están actualmente vigentes, no solo los 56 de este Gobierno, sino que también los más de 250 del gobierno anterior".

"Vamos a buscar la fórmula, es difícil, porque hay temas legales importantes, pero el ministro Rabat se comprometió a buscar esas fórmulas, a impulsarlas, y tratar de dar una respuesta lo antes posible", precisó.

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