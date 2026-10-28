Vocero de Gobierno reitera apoyo al ministro Rabat y califica de "injusta" una eventual acusación constitucional

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, reiteró el apoyo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, previo a la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar la rebaja de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad.

"El ministro cuenta con el mismo respaldo del Presidente José Antonio Kast. El ministro Rabat ha sido un gran ministro, él no ha cometido ningún hecho ni ilegal, ni inconstitucional", afirmó.

La autoridad explicó que "los ministros están en sus cargos mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República, y el ministro Rabat cuenta con la plena confianza del Presidente de la República".

En cuanto a la sesión en la Cámara, Arenas sostuvo que "más que un llamado al orden, porque esto no es un regimiento, el Congreso discute y analiza en su mérito, yo espero que los parlamentarios escuchen detenidamente todo lo que tiene que decir el ministro de Justicia hoy día en la sesión especial".

Aseguró que "muchos de los parlamentarios que apoyan al Gobierno se van a convencer de lo injusto que sería presentar una acusación constitucional, respetando por supuesto las atribuciones que tiene la Cámara".

Respecto a aquellos casos que ya tenían fallos favorables, Arenas detalló que “según nos informó el ministro de Justicia, esos amparos se habían dado en las etapas anteriores a la llegada del trámite al Ministerio de Justicia".

"Por lo tanto, se habían dado o porque Gendarmería no los incluyó en sus listas, o porque la comisión de rebaja de penas no les había otorgado el beneficio y acudieron a las Cortes, y la Corte ordenó que se dejaran en libertad", precisó.

Finalmente, reiteró que "no fue que el Gobierno haya hecho la consulta a la Corte, sino que fue simplemente parte de las personas que solicitaban la rebaja. Por tanto, habían sido en trámites anteriores a la llegada al Ministerio".

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