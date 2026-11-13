Vocero de Gobierno descarta que acuerdo con camioneros sea un "privilegio" para ese sector y niega divisiones en el gabinete

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, descartó divisiones al interior del Ejecutivo durante las negociaciones con los camioneros, y aseguró que el acuerdo alcanzado contó con el respaldo del Ministerio de Hacienda.

La autoridad comentó que "el ministro Alvarado llevó muy talentosamente las negociaciones con los gremios de los transportistas y por supuesto, siempre tuvo la ayuda del Ministerio de Hacienda, el que, por supuesto, estaba de acuerdo en las medidas. Aquí somos un Gobierno y nuestras medidas y nuestras decisiones son una sola".

Acotó que “por lo tanto, lo que ofrecimos es lo que está de acuerdo todo nuestro Gobierno y consideramos que se puede hacer, se puede abordar, manteniendo este esfuerzo de responsabilidad fiscal que está liderando el ministro Quiroz. Así que en ese sentido no hubo divisiones ni mucho menos. Nuestro acuerdo es uno solo".

“Se produjo una posibilidad de hacer un esfuerzo fiscal mayor y eso es lo que hizo el Gobierno el día de ayer", añadió el subsecretario.

Sobre los costos del acuerdo Arenas comentó que "la información que nos entrega Hacienda es que el costo fiscal para este año va más o menos los 500 millones de dólares y para el próximo año serían la cifra de 400 millones de dólares".

"Ahora hacer un cálculo preciso en este tema, siempre arriesgado porque no sabemos cuánto vamos a tener que suplir para evitar las alzas, entonces son siempre aproximados", aseguró.

Consultado si la ciudadanía recibirá menos beneficios que los camioneros, el vocero respondió que "yo no lo entiendo así. Yo cómo lo entiendo, el beneficio que se da a los consumidores que no son camioneros es muy importante, porque no es solamente la rebaja de los 39 pesos, sino que además es el congelamiento de cualquier alza también para ellos hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, es un beneficio importantísimo".

“Si ustedes ven las últimas alzas de las bencinas, han sido prácticamente la mitad de las alzas del diésel. Los últimos meses las bencinas han subido entre 40, 38 pesos, en cambio. el diésel ha subido 80, 90 pesos. Por lo tanto, había un problema mucho mayor en el diésel", explicó.

El subsecretario dijo que, aunque "se da la impresión de que los camioneros y los transportistas son una especie de privilegiados, que poco menos que se van con grandes ganancias de esta situación. Yo quiero decirles que con los primeros que nos juntamos y con los que más dialogamos son los pequeños transportistas. Y los pequeños transportistas hoy día están pasando por una crisis económica gigantesca, porque a diferencia de los grandes, no tienen contratos que puedan estar indexados y por lo tanto, se vayan reajustando sus tarifas".

"Y en muchos casos se le está pasando a ellos gran parte del costo del alza del combustible (...) Altos costos y poco trabajo, por lo tanto, el esfuerzo de ellos o hacia ellos no es un privilegio, no es que hayan ido obteniendo algo que no les pueda corresponder, sino que se refiere a una ayuda concreta a un sector económico del país que es muy importante y que está sufriendo consecuencias económicas durísimas", añadió.

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