Vocero de Gobierno defiende a Rabat ante eventual acusación constitucional: "El ministro cumplió con la ley"

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió a la presentación de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con Cooperativa, la autoridad señaló que "mañana hay una sesión especial en la Cámara, entiendo que la acusación constitucional ya es un acuerdo de la Concertación y se va a presentar".

El vocero del Ejecutivo dijo que consideran que Rabat tiene "el conocimiento suficiente y las explicaciones suficientes como para no configurar esta causal de acusación constitucional, lo cual no implica que el Presidente (no) reconozca que hay errores humanos y políticos graves".

"El presidente cree -y yo también- que el ministro cumplió con la ley, cumplió con lo que establecen los reglamentos, cumplió con la Constitución y, por lo tanto, una causal por incumplimiento de la ley o abandono de deberes en este caso no procedería", subrayó.

La autoridad calificó de "preocupante que exista una acusación constitucional, pero tampoco el Gobierno puede estar de que, cada vez que acusan a un ministro, uno tenga que cambiarlo".

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