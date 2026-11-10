Vocero de Gobierno afirma que continúa negociación con camioneros, pero advierte que "nadie tiene el derecho de cortar una vía"

El Subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró que el Ejecutivo mantiene conversaciones con los dirigentes de los camioneros, en medio del paro por el alza de los combustibles, pero advirtió que no permitirán cortes de rutas ni obstáculos al libre tránsito.

"Les quiero informar que el Gobierno está desplegado, todos los representantes del Ejecutivo en las regiones en donde se han producido movilizaciones de camioneros están en contacto con todos los dirigentes que corresponden, hay carabineros desplegados también en todos los lugares de mayor confluencia de camiones, y hasta ahora, salvo hechos puntuales, todo se ha desarrollado en forma más o menos correcta", comenzó.

Añadió que "nosotros seguimos en conversaciones y en negociaciones con dirigentes de los camioneros, y les quiero decir que no son conversaciones que hemos comenzado hoy día, ni que esta situación nos haya pillado de improviso. Desde marzo, que a través del ministerio de Economía hemos tenido mesas periódicas con los principales gremios de los camioneros, y, por lo tanto, es un tema que ha ido siempre en desarrollo".

Además, indicó que "por supuesto que con las últimas alzas se han visto afectados. A muchos camioneros sabemos que afecta estas alzas en una crisis internacional. El Gobierno ha hecho esfuerzos importantes por tratar de ayudar a morigerar las alzas de los combustibles, pero reconocemos que hay una situación".

Complementó que "tenemos conversaciones pendientes, como les digo, se van a producir lo más probable para continuar el día de mañana", adelantó y advirtió que "sí hay que ser muy claros: El Gobierno está dispuesto a conversar, a llegar a acuerdos, pero nadie tiene el derecho de irrumpir o cortar las vías de comunicación en nuestro país".

El vocero recalcó que "los chilenos tienen el derecho de libre tránsito en todo Chile, de norte a sur, y, por lo tanto, si hay alguien, un grupo individual que quiera alterar el orden público, el gobierno siempre está preparado con las herramientas que la ley le otorga para restaurar el orden y la libre circulación", aseguró.

Finalmente, sostuvo que "el Gobierno no va a dudar jamás en que su primer deber es mantener el orden y, dentro de ese orden, tratar de encontrar los acuerdos posibles, pero nadie tiene el derecho, ni de cortar una vía, ni de impedir el libre tránsito".

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