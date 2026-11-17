El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, abordó la situación interna del Ministerio de Ciencia, encabezado por la ministra Ximena Lincolao, y reconoció que la cartera enfrenta dificultades en su funcionamiento. En ese contexto, recalcó que "es un ministerio que tiene que mejorar".

Durante una conversación con el programa Tolerancia Cero, Arenas admitió los problemas que ha enfrentado la institución y sostuvo que "nosotros tenemos un problema en el Ministerio de Ciencia, lo reconocemos, no ha funcionado como esperábamos".

"Hemos tratado de ayudar comunicacionalmente, también en forma administrativa; han ido personas del Segundo Piso a tratar de ayudar al desarrollo de este ministerio, pero sin duda que no es el funcionamiento que esperamos", indicó, detallando las medidas de apoyo que se han implementado desde el Ejecutivo para mejorar la gestión de la cartera.

Asimismo, reveló que el presidente José Antonio Kast "ha hecho su evaluación, sabe perfectamente lo que está pasando. Él ha hecho su diagnóstico y yo no soy quien para decir qué medidas va a tomar, pero por supuesto que es un ministerio que tiene que mejorar en esta primera gran evaluación que se haga del funcionamiento del Gobierno".

PARO CAMIONERO

Por otra parte, Arenas se refirió a la movilización de camioneros contra el alza en el precio de los combustibles y cuestionó la incorporación de organizaciones que, a su juicio, no estaban directamente relacionadas con las demandas del gremio. Al respecto, aseguró que "al final, si uno se fija bien en el paro de los camioneros, se empezaron a sumar organizaciones que no tenían mucho que ver con las demandas gremiales del paro; se empezó, no los voy a nombrar, pero son más o menos los mismos que conformaban la mesa social para el estallido social del 2019".

En esa línea, el vocero de Gobierno advirtió sobre la existencia de una programación de movilizaciones sociales para noviembre. "En noviembre tienen toda una programación de movimiento social para llegar al paro nacional, y eso es una realidad, está. Nosotros lo hemos llamado los ‘nostálgicos del octubrismo’, que siempre van a estar ahí", expresó.

Finalmente, Arenas sostuvo que el Ejecutivo ya tenía conocimiento de este escenario y que esa situación influyó en la decisión de poner término rápidamente a la movilización de camioneros. En ese sentido, indicó que "ese tema del movimiento social lo teníamos más que claro (…) eso tiene una agenda, ya empezó esa agenda, y de hecho, por eso fue una razón también que quisimos terminar tan rápido el paro de los camioneros, no solamente porque era importante, sino que porque empezamos a ver que se empezó a sumar gente que tenía otra finalidad (…) que fue preocupante".

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