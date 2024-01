Vocera de Gobierno respalda gestión de ministra del Interior tras baja aprobación en Cadem: "Ha hecho un trabajo muy intenso"

La ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, defendió la gestión de la titular de la cartera de Interior, Carolina Tohá, quien en la última encuesta Cadem anotó un descenso importante en el nivel de aprobación ciudadano, dejándola como la peor evaluada del gabinete.

En ese sentido, la autoridad recalcó que el Ejecutivo cuenta con una agenda de seguridad para hacer frente a la situación de delincuencia y crimen organizado que enfrenta el país y que la ministra del Interior “ha hecho todo para poder hacer que la agenda de seguridad alcance estándares nunca antes conocidos”.

“Cada vez que conocemos un homicidio vamos a pensar que es insuficiente y con justa razón, porque no queremos más homicidios, pero eso no quiere decir que haya un trabajo que no ha estado 100% desplegado para enfrentar esta realidad con decisión, con coraje y además con todo el conocimiento y las capacidades que tiene nuestro ministerio, particularmente nuestra ministra del Interior”, afirmó.

“Más allá de las percepciones ciudadanas que son legítimas y que se expresan de distintas formas semana a semana, lo que nosotros podemos decir y asegurar es que tenemos una ministra del Interior que con su equipo ha hecho un trabajo muy intenso día a día para enfrentar este flagelo (…) que es el crimen organizado y los delitos violentos”, agregó.

En materias relacionadas, la vocera de Gobierno destacó el acuerdo alcanzado por el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, en su viaje a Venezuela, para la persecución y el combate al crimen organizado.

En este contexto, Vallejo afirmó que este protocolo permitirá “mayor operatividad, mayor traspaso de información y, por lo tanto, mayor capacidad de inteligencia para dar con el paradero y los nombres de estas bandas de crimen organizado (…) para poder hacer que la ley se aplique sobre ellos”.

La secretaria de Estado agregó que esta semana “se van a empezar a cerrar las distintas propuestas para reforzar los planes de calles sin violencia. Y esto a propósito de los homicidios que hemos estado teniendo”.

“Hemos logrado resultados del plan, pero las conversaciones con los alcaldes, particularmente de la región Metropolitana, nos ha permitido llegar a distintas propuestas e iniciativas justamente para reforzar el despliegue de estos planes en torno a las cifras de homicidios que estamos teniendo estos últimos días”, destacó.

La autoridad adelantó que esta semana se darán a conocer las “cifras oficiales y sistematizadas” de homicidios en el país respecto al año pasado, lo que corresponde al “consolidado de las cifras que antes estaban repartidas en distintas instituciones y muchas veces no calzaban una entre sí”.

