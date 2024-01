Vocera de Gobierno atribuye a problemas de información respaldo ciudadano a que 6% vaya a cuentas individuales

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, abordó los últimos resultados de la encuesta Cadem, donde se estableció que el 65% de las personas escogió que el 6% adicional de la reforma previsional vaya en su totalidad a la cuenta personal del trabajador.

Además, el estudio reveló que el 32% respaldó la fórmula 3 y 3, que el 3% sea destinado a la cuenta de los trabajadores y el otro 3% a un fondo común solidario.

Al respecto, Vallejo señaló que “me ha tocado ir a varios diálogos previsionales y mucha gente todavía no tenía claro que, al crear un seguro social, con un aporte que hoy día no existe, que los trabajadores y trabajadoras no tienen para justamente financiar este seguro social de parte de los empleadores y empleadoras, iba a significar un aumento de su pensión ahora".

En ese sentido, sostuvo que “cuando nosotros le contamos lo que significa hoy día, por ejemplo, la propuesta del 3% al seguro social, evidentemente que la opinión es distinta, porque significa que por 30 años cotizados te entreguen tres UF mensuales más, estamos hablando de 110 mil pesos mensuales más".

“Si no hay seguro social no existen esos 110 mil pesos más, existiría solo PGU. Muchas veces no se le ha entregado la información de que a los que actualmente están cotizando y van a tener que pensionarse a futuro, también les va a beneficiar el seguro social, porque les va a tocar a ellos en algún momento tener el respaldo social".

De esta forma, la secretaria de Estado manifestó que "en esto no podemos quedarnos simplemente en las consignas que nos repiten permanentemente y que terminan señalando supuestamente que la cotización individual es la mejor fórmula, cuando llevamos décadas con capitalización individual de la AFP y miren cómo están las pensiones".

“Si el sistema de AFP hubiese funcionando y hubiera entregado pensiones dignas, no tendríamos que estar poniendo plata del Estado para entregar una PGU”, puntualizó Vallejo.

Finalmente, la titular de Segegob insistió “a los pensionados y pensionadas actuales, que estén pendientes a este debate, que estén atentos. La democracia no puede depender de una elección cada cuatro años".

