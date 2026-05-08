Violento "turbazo" en Maipú: delincuentes golpean a una familia y escapan con botín de $160 millones

Un botín estimado en 160 millones de pesos fue el saldo de un violento asalto bajo la modalidad de "turbazo" ocurrido en la Región Metropolitana. El ilícito afectó a un grupo familiar residente en la comuna de Maipú, quienes fueron atacados físicamente por los antisociales mientras pernoctaban en su domicilio.

El hecho delictual se registró durante la jornada de este viernes, cerca de las 5 horas. Hasta un inmueble situado en el Condominio Bosques de Chena, en el sector de la Ciudad Satélite de Maipú, irrumpió un grupo compuesto por al menos seis individuos con el rostro cubierto y portando armas de fuego. En el lugar, los asaltantes sorprendieron a los moradores: un matrimonio junto a sus dos hijas, de 11 y 17 años.

Sobre la dinámica del ataque, el capitán Félix Carrasco detalló que los sujetos "habrían ingresado vía escalamiento por una de las ventanas. Las víctimas despertaron, fueron intimidadas y posteriormente agredieron con golpes de pie y puño al padre, la madre y a la hija mayor".

Respecto a las diligencias posteriores, el oficial de Carabineros agregó que "los delincuentes huyeron en dirección desconocida, el fiscal de turno instruyó la concurrencia de personal especializado de Labocar y el OS9 para poder determinar vía investigativa y científica la forma y circunstancia en que ocurrió el robo".

En su escape, la banda criminal logró sustraer los dos vehículos particulares de la familia, además de un cuantioso botín compuesto por teléfonos celulares, computadores, joyas y diversos artículos electrónicos. La suma de todas estas especies sustraídas alcanza la cifra de 160 millones de pesos.

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