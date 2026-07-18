Villa inaugurada hace menos de un año debió ser evacuada tras inundación en Talagante

Decenas de personas debieron ser evacuadas desde la Villa Los Presidentes de Talagante, que se inundó debido a las fuertes precipitaciones que cayeron durante todo el viernes en la zona.

Los vecinos recibieron ayuda del personal del Ejército, Carabineros, Bomberos, la municipalidad y otras instituciones que ayudaron en la emergencia.

La subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, informó que "es un proyecto habitacional que fue entregado hace menos de un año y en la lluvia del verano ya pasó esta situación".

"Se le avisó al municipio y se han hecho las coordinaciones, pero esta es una situación que quedó mal construida desde un inicio. Estamos revisando la situación para ver qué solución entregamos", añadió.

"Esta población está en una parte baja dentro de todo el terreno. El colector de agua lluvia pesca todo el agua de la población, sino de todo lo que viene antes, entonces no da abasto", explicó.

Durante la jornada del viernes, Senapred había emitido una alerta SAE debido a la crecida del río Mapocho a la altura de Talagante llamando a la evacuación preventiva en la ribera.

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