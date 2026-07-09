Venezolano fallece tras ser apuñalado en medio de riña en la vía pública de Estación Central

La PDI investiga el homicidio de un ciudadano venezolano de 30 años, asesinado la noche de este miércoles 8 con un arma blanca en la comuna de Estación Central.

El crimen ocurrió en la intersección de la Alameda con calle Padre Hurtado, donde la víctima sostuvo una discusión con otro sujeto que lo apuñaló en una pierna.

El hombre fue trasladado al Hospital de la Mutual de Seguridad, donde falleció. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

La comisaria Margarita Parra, de la BH Centro Norte, señaló que "se habría producido una riña entre dos personas de sexo masculino, resultando lesionada de gravedad por un arma cortante en el muslo derecho".

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