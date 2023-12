Vallejo dice que no entrarán en "controversias" tras críticas del contralor por "falta de experiencia" del Gobierno

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que "nuestro Gobierno no quiere ni va a entrar en controversias por opiniones legitimas que pueda tener el actual Contralor General de la República", respondiendo a de esta manera a la consulta sobre las afirmaciones que el contralor Jorge Bermúdez dio al medio español El País, en el que puso de relieve la “falta de experiencia” de la administración Boric en la conducción de los asuntos del Estado.

"Nosotros valoramos totalmente la función de la institución, la función de él como Contralor General, las actuaciones que ha tenido y los aportes que ha generado en materia de probidad”, afirmó Vallejo, quien recordó “en el último informe que emanó por el «Caso Convenios», nuestro Gobierno ha estado trabajando desde incluso mucho antes en acciones que fueron recogidas y valoradas por parte de la Contraloría".

La titular de la Segegob afirmó que el gobierno “siempre va a estar asumiendo todas las medidas necesarias para mejorar en su gestión, tanto para el desarrollo de los proyectos, como también para la función administrativa, y en eso, el estar mejorando las capacidades del gobierno es una tarea que hemos asumido desde el día uno para entregar condiciones de bienestar en nuestro país".

En la entrevista con El País, Bermúdez sostuvo que se notó absolutamente” la falta de experiencia del gobierno del presidente Gabriel Boric en el funcionamiento del sector público" ya que durante las administraciones anteriores a Boric “los ministros y subsecretarios solicitaban reuniones permanentemente. Si tenían un problema con una concesión o con los tiempos de los decretos, por ejemplo, me preguntaban. Esas cosas están dentro de la colaboración que tiene que haber entre el fiscalizador y el fiscalizado y eso nos ha faltado en este último tiempo", explicó la autoridad.

Sobre cómo se grafica esa falta de experiencia, el Contralor apuntó "en no conocer bien la manera y la incidencia que tiene la Contraloría en el funcionamiento del Estado. Creo que fue no haber visto que la Contraloría no solo es el ente fiscalizador, sino también colaborador de la gestión pública".

