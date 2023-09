"Un poco tardía esta declaración": Las reacciones del oficialismo a carta de reos de Punta Peuco

La carta que fue enviada por los oficiales internos de Punta Peuco y que fue leída por el diputado Gonzalo de la Carrera, en donde solicitaron "la conmiseración del poder político y judicial" para suboficiales y soldados y donde reconocieron violación a los Derechos Humanos, tuvo respuesta desde el oficialismo y el diputado Jaime Naranjo (PS) expresó que es un “avance”, pero que es un poco tardía.

"Ojalá las fuerzas de derecha, que han negado la violación a los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país, ahora que sean los propios violadores de los Derechos Humanos quienes reconozcan que lo hicieron, yo espero que las fuerzas de derecha no tengan más argumentos para decir que en nuestro país no hubo una violación sistemática de los Derechos Humanos", sostuvo Naranjo.

“Me parece un poco tardía esta declaración porque siempre, y esperamos que sea la segunda etapa de una próxima declaración, para ser verdadera y sincera, es que nos digan dónde están los detenidos desaparecidos. A ellos siempre se les solicitó información y se negaron una y otra vez a entregarla, y en esta carta vuelven a hacer lo mismo, no entregan ninguna información que pueda dar con el paradero de los detenidos desaparecidos”, agregó.

Naranjo también sostuvo que “de tal manera que, valorando que por primera vez se hayan atrevido a reconocer que fueron violadores sistemáticos los Derechos Humanos en nuestro país, pero ahora viene una segunda etapa, si es que quieren hacer una acción sincera, que digan dónde están las personas que hasta la fecha no se ha podido dar con el paradero de ellos".

Mientras que la diputada Lorena Fries (CS) manifestó que "frente a crímenes de lesa humanidad lo que corresponde es investigar y sancionar proporcionalmente al daño, por lo tanto, no cabrían beneficios para ellos en la medida que no cumplan las penas, peor aun cuando no han cooperado con la justicia, no han entregado antecedentes”.

“Por ejemplo, que pudieran facilitar el plan de búsqueda y no se han arrepentido nunca de su accionar, entonces la verdad es que estamos ante un intento de nuevo de sensación de impunidad", complementó.

Por último, dijo que “efectivamente los altos mandos dan órdenes y los que están más abajo ejecutan, eso no quiere decir que ellos sean inocentes, aquí hay autores de la planificación de una política que eran los altos mandos y que lamentablemente como Pinochet salieron sin polvo y paja y luego están los mandos más medios y más abajo que son los que ejecutaron órdenes y que están pagando por la ejecución de esas órdenes".

PURANOTICIA