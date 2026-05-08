"Un Chile que crezca para todos": Bancada PS llega a La Moneda y entrega propuesta de crecimiento, desarrollo y empleo

En el marco de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, la bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista entregó en La Moneda una propuesta integral de crecimiento, desarrollo y empleo, que denominaron “Un Chile que crezca para todos”.

A través de este texto, los legisladores lanzaron severos cuestionamientos a la propuesta del Ejecutivo, a la cual tildaron irónicamente de “Ley de los Súper Ricos”. Según la visión de los congresistas del PS, el proyecto oficialista dista de fomentar el crecimiento real, operando más bien como una rebaja tributaria para los grandes capitales. Acusan que la medida gubernamental concentra sus beneficios en los segmentos de mayores ingresos, contemplando amnistías, la integración del sistema y una invariabilidad por 25 años.

Para contrarrestar lo anterior, el plan socialista se estructura sobre la base de tres pilares esenciales:

- Alivio familiar: Sugiere regularizar los créditos y deudas por cuidados y arriendo, suprimir el Dicom histórico y establecer una devolución mensual del IVA para bienes básicos.

- Empleo digno: Plantea fortalecer el SENCE, garantizar la reconversión laboral gratuita, instaurar la sala cuna universal y entregar subsidios dirigidos a jóvenes y mujeres jefas de hogar.

- Chile 2050: Exige destinar un 1% del presupuesto a I+D, respaldar a la pequeña minería y la agricultura familiar, implementar educación trilingüe y el plan “Mi Hogar Solar”, además de asegurar la soberanía digital, oceánica, hídrica y energética.

Sumado a estos tres ejes, la bancada demanda una mayor justicia tributaria mediante la eliminación de la mencionada invariabilidad de 25 años. Asimismo, solicitan resguardar a las pymes asegurando el pago a 30 días y fijando una tasa permanente del 12,5%, junto con establecer compensaciones para los municipios ante la exención de contribuciones.

Al referirse a la entrega del documento, el jefe de la bancada de diputados y diputadas socialistas, Raúl Leiva, explicó los plazos y el tono de su sector: "hacemos entrega de esta carta y también de las indicaciones que debemos presentar hasta el domingo respecto a este proyecto. Podemos tener posiciones marcadas, pero el PS nunca va a renunciar a un debate legislativo serio y responsable. Cada una de nuestras indicaciones serán debidamente acotadas y estarán fundadas dentro de un marco institucional de una propuesta al Ministerio de Hacienda, al Gobierno y al país”.

En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri justificó la acción de su comité argumentando que “Chile tiene que crecer, pero crecer para todos. Por eso presentamos una propuesta seria de crecimiento, empleo digno y desarrollo económico”.

Una postura más crítica hacia el Ejecutivo evidenció el diputado Nelson Venegas, quien advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de la iniciativa oficial. “los únicos que no han querido llegar a acuerdos es la gente del Gobierno. Esta es quizás la ley más importante de los últimos años, porque nos va a dejar atados económica y, por lo tanto, políticamente, por los próximos 25 años. Pero se está votando a rajatabla, pasando a llevar la voluntad de los parlamentarios”, aseveró el legislador.

Detallando el alcance social de las medidas planteadas, el diputado Juan Santana precisó el destino de los recursos en discusión. Al respecto, indicó que “estamos refiriéndonos a propuestas relacionadas, por ejemplo, con el acceso a la gratuidad en educación superior. A propuestas relacionadas con cómo financiamos y garantizamos la continuidad del programa de alimentación escolar. Estamos hablando de cómo garantizamos el financiamiento para la PGU, que hoy es el principal instrumento de financiamiento de los jubilados y las jubiladas en nuestro país”.

Finalmente, la diputada Carolina Cucumides cerró las intervenciones con un duro diagnóstico sobre el texto original de La Moneda, contrastándolo con el plan socialista. Según sus palabras, “la propuesta del Gobierno es un castillo de naipes que va a llevar al despeñadero a nuestro país. Aquí estamos haciendo una propuesta concreta, que va a generar empleo y productividad, haciendo crecer al país”.

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