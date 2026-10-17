Ulloa califica de “aberrantes” pérdidas en AFP y anuncia comisión investigadora

El diputado PPD Héctor Ulloa calificó de “aberrante” que las AFP busquen normalizar las pérdidas previsionales, que se acercan al 10% en el fondo E, y anunció que, junto al diputado Jaime Araya, impulsará una comisión especial investigadora para esclarecer las causas de la caída, determinar si hubo fallas en la fiscalización y evaluar posibles cambios a la normativa que regula las inversiones de los fondos de pensiones.

"Tratan de normalizar una pérdida de fondos de pensiones que yo considero que es aberrante, no solamente por el monto y el tamaño de la pérdida, no solamente porque afecta fundamentalmente a los que están próximos a jubilar, sino también por el monto bastante importante de la pérdida, de prácticamente 10% de su fondo", sostuvo el diputado en entrevista con Radio Cooperativa.

Ulloa señaló que la comisión “buscará establecer si las AFP actuaron pese a conocer las advertencias sobre sus inversiones” y examinar el rol que desempeñaron las entidades responsables de supervisar el sistema.

Asimismo, mencionó al Banco Central, que habría alertado sobre el escenario en noviembre del año pasado. A partir de esos antecedentes, planteó analizar las facultades legales vigentes y la posibilidad de introducir cambios a las reglas que rigen la administración de los fondos.

"Se trata de determinar por qué sucedió esta situación, cuáles son las medidas que se podrían tomar en base al marco legal que hoy día tenemos para evitar estas situaciones en el futuro, y si es necesario modificar este marco legal", aseguró.

El parlamentario comentó que solicitaron “antecedentes a la Superintendencia de Pensiones para conocer quiénes registraron pérdidas durante el último año, los montos involucrados y el efecto que estas han tenido en sus futuras jubilaciones”.

E indicó que oficiaron a la Contraloría para que investigue si el organismo fiscalizador cumplió sus atribuciones.

El diputado criticó que se aconseje a quienes están cerca de jubilarse aplazar el retiro, pues, a su juicio, esa medida hace recaer sobre los afiliados el costo de las pérdidas registradas.

"Es bastante indolente, porque prácticamente le endosamos la responsabilidad al afiliado de arreglar este problema que se ha suscitado producto de una mala gestión del administrador", añadió.

Finalmente, advirtió que “los problemas podrían repetirse con la entrada en vigencia del sistema de fondos generacionales, prevista para abril de 2027, si no se esclarecen las causas de las pérdidas y se revisan los mecanismos de inversión y fiscalización”.

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