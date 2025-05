UDI presentará este lunes la acusación constitucional contra el Delegado Presidencial por incidentes en el estadio Monumental

Para este lunes la UDI anunció la presentación de la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, por los incidentes en el Estadio Monumental del 10 de abril pasado, durante el partido de Colo-Colo con Fortaleza, donde murieron dos personas de 18 y 12 años.

La acusación fue anunciada el 15 de abril por el jefe de la Bancada UDI, diputado Henry Leal, quien aseguró que “Durán tiene responsabilidad política por actuar de manera negligente y no garantizar la seguridad y la integridad de las personas”.

Leal también afirmó que el Delegado Presidencial habría infringido la Constitución y la ley, ya sea por acción o por omisión, y que "no cumplió con sus responsabilidades o actuó de forma tardía”.

Para que la acusación pase de la Cámara de Diputados al Senado necesita ser aprobada por 76 votos a favor, lo que se ve como probable según la UDI, porque podrían sumarse RN, el Partido Republicano, el Nacional Libertario, Demócratas y la DC.

Por su parte, Durán señaló que el libelo en su contra "no va a prosperar" porque “no hay ningún fundamento para una acusación constitucional”.

Además, dijo que ha expuesto “con claridad” ante las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Deportes de la Cámara de Diputados y, en ese sentido, manifestó "toda nuestra disposición para trabajar colaborativamente con los parlamentarios en esta materia”.

Asimismo, dijo estar “disponible no solo para ir a las comisiones, también para dialogar con cada una de las bancadas que me lo solicite y efectivamente esperamos que eso se traduzca en que no tengamos acusación constitucional para seguir concentrado en las tareas que no son propias”.

