UC Christus suspende atención en Clínica San Carlos de Apoquindo tras aluvión

La atención de pacientes en Clínica San Carlos de Apoquindo permanecerá suspendida durante algunas semanas, luego de que UC Christus determinara paralizar temporalmente las operaciones del recinto debido a las consecuencias del aluvión registrado el jueves 8 de octubre en el sector oriente de Santiago.

La decisión fue comunicada este sábado por la institución de salud, que confirmó haber completado el traslado de todas las personas que permanecían hospitalizadas, con el objetivo de resguardar su seguridad mientras se desarrollan las labores de recuperación de las instalaciones afectadas.

En su último balance, correspondiente a las 13:00 horas de este sábado, UC Christus explicó que, pese a los esfuerzos realizados para mantener la continuidad de la atención, las condiciones actuales del establecimiento impiden garantizar el funcionamiento habitual de todos sus servicios.

La institución detalló que “si bien logramos mantener la actividad hospitalaria mediante traslados preventivos al Hospital Clínico UC y altas médicas de pacientes cuya condición lo permitía, las actuales condiciones no permiten contar con todos los servicios de apoyo operando a su capacidad habitual, requisito indispensable para garantizar una atención segura y acorde con los estándares que caracterizan a nuestra institución”.

Ante este escenario, la red de salud optó por completar la evacuación de los pacientes hospitalizados y detener las operaciones mientras se ejecutan trabajos destinados a recuperar los espacios comprometidos por la emergencia.

“Dada esta situación, y con el fin de garantizar una atención segura y de calidad para quienes permanecían hospitalizados, hemos decidido trasladar a todos los pacientes, proceso que concluyó durante esta jornada, y suspender las operaciones durante algunas semanas mientras se realizan los trabajos de despeje, limpieza y recuperación de las áreas afectadas. Esto nos permitirá concentrar todos nuestros esfuerzos en rehabilitar la clínica a la brevedad y retomar las atenciones con el estándar UC Christus”.

REPROGRAMACIÓN DE ATENCIONES

La suspensión también afectará las prestaciones ambulatorias que estaban programadas en Clínica San Carlos de Apoquindo y en el Centro Médico El Alba.

Desde UC Christus precisaron que los pacientes serán contactados directamente para coordinar la redistribución de sus consultas médicas, exámenes y procedimientos en otros establecimientos médicos y hospitalarios pertenecientes a la red.

La medida permitirá dar continuidad a las prestaciones de salud mediante los distintos centros disponibles, mientras avanzan las tareas de limpieza, despeje y rehabilitación de las dependencias afectadas.

Por ahora, la institución no ha establecido una fecha específica para retomar el funcionamiento normal de la clínica, aunque indicó que la suspensión se extenderá durante algunas semanas.

Finalmente, UC Christus aseguró que continuará entregando información sobre la evolución de los trabajos y la reanudación de los servicios mediante sus canales oficiales.

PURANOTICIA