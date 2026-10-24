Tres detenidos por lanzar fuegos artificiales durante conmemoración en Maipú

Tres sujetos, mayores de edad, fueron detenidos por el lanzamiento de fuegos artificiales en el marco de la conmemoración de la muerte de Alex Núñez, quien falleció tras una golpiza atribuida a Carabineros en el marco del estallido social.

A eso de las 22:30 horas de este viernes, personas fueron sorprendidas en la intersección de Av. Pajaritos con Isabel Riquelme en la comuna de Maipú, lanzando cerca de 10 fuegos artificiales al aire.

Al notar la presencia policial, los individuos intentaron escapar, lanzando elementos contundentes contra los uniformados, sin embargo, se logró la detención de tres de ellos en Calle Volcán con La Sinfonía.

El mayor Luis Segura, de la 29 Comisaría La Farfana, detalló que Carabineros realizó servicios preventivos durante esta semana a raíz de la conmemoración del fallecimiento de Alex Núñez y de los llamados a través de redes sociales por parte de hinchas de Colo Colo a "realizar desórdenes" por esta fecha.

"En los momentos que nos encontrábamos en la prevención de esta comisión de ilícitos, los individuos desde una parte estratégica, aprovechando la oscuridad y la lejanía de donde se encontraba Carabineros, comenzaron a lanzar fuegos artificiales", indicó.

Ante esta situación, "personal territorial y personal especializado de Control de Orden Público procedió a que estos individuos huyeran del lugar, aplicando los protocolos respectivos, lanzando agua lluvia y gases lacrimógenos".

Tras el operativo, se logró la detención de dos hombres y una mujer, de nacionalidad chilena, algunos de ellos mantenían antecedentes policiales.

PURANOTICIA