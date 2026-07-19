Trasladan restos del cabo Marcos Cosme a Hualaihué tras responso en Santiago

Rumbo a la comuna de Hualaihué, en la Región de Los Lagos, partió la carroza que traslada los restos del cabo primero de Carabineros Marcos Cosme, luego de la ceremonia religiosa realizada en Santiago.

El funcionario perdió la vida tras resultar herido durante un operativo policial que buscaba detener a uno de los sospechosos del homicidio de Eugenio Nain, quien fue ascendido de manera póstuma de cabo a suboficial mayor.

Antes del inicio del viaje se efectuó un responso en la Escuela de Formación de Carabineros, donde se desarrolló un culto evangélico para despedir al funcionario.

La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast, además de los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau. También asistieron representantes de Carabineros, familiares y cercanos del cabo primero.

Finalizado el responso, la carroza comenzó el recorrido hacia Hualaihué, localidad natal de Marcos Cosme, donde continuará su despedida.

Durante la partida, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, aseguró que la institución continuará trabajando y persiguiendo a todas las personas que cometan delitos.

La máxima autoridad policial también dirigió un mensaje a quienes mantienen información o encubren a responsables de ataques contra funcionarios. En ese sentido, los llamó a entregar todos los antecedentes disponibles y a no transformarse en cómplices de estos hechos.

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