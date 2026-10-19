Tras publicación de Ley de Reconstrucción: Tesorería aplica nuevas facilidades de pago para deudores del CAE y MiPymes

Con la publicación en el Diario Oficial de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, N° 21.850, la Tesorería General de la República (TGR) puso a disposición una serie de herramientas de alivio financiero para deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), micro, pequeños y medianos empresarios (Mipymes), además de personas naturales deudoras de impuestos, créditos fiscales y contribuciones.

En el caso de las MiPymes y personas naturales, se trata de deudas en mora vencidas al 31 de diciembre de 2025. Para estos deudores se abre una ventana transitoria y sin prórroga de 180 días corridos contados desde la publicación de la ley para suscribir convenios de pago o saldar sus deudas al contado.

Estos contribuyentes pueden optar por el pago al contado, el cual contempla la condonación del 100% de los intereses y del 80% de las multas; o bien por un convenio de pago en cuotas, el cual ofrece la condonación del 95% de los intereses y del 75% de las multas. Para esta última modalidad se exige un pie inicial mínimo correspondiente al 10% del capital original y el saldo pagadero hasta en 48 cuotas (meses).

La institución enfatizó que los beneficiarios tienen un plazo de 180 días para acogerse a alguna de estas modalidades y regularizar sus deudas fiscales. También señaló que en el caso de los convenios, se aplicará una cláusula que indica que el no pago oportuno de una de las cuotas del convenio revoca automáticamente el beneficio y reactiva las multas e intereses cobrados originalmente.

TGR habilitó una plataforma automatizada en su sitio web para agilizar la tramitación de ambas modalidades de pago.

DEUDAS CAE

En materia de deuda estudiantil, la Ley de Reconstrucción establece un plazo máximo de suscripción de 90 días corridos a partir de su publicación para que los deudores puedan optar a este beneficio. El nuevo mecanismo permite repactar la deuda completa directamente en la web de TGR, otorgando un plazo máximo de hasta 48 cuotas mensuales, todas iguales equivalentes a la deuda total dividida en el plazo seleccionado.

Esto permitirá extinguir la deuda en un solo convenio y será una opción paralela al actual de hasta 24 meses que tiene un valor cuota máximo del 10% del ingreso. Por tanto los deudores podrán optar por uno u otro mecanismo, según sus preferencias: un pago mensual menor, pero que al finalizar el convenio pudiera no terminar el total de la deuda; o uno a mayor plazo, pero que asegura que, pagando todas las cuotas, termina completamente su deuda.

TGR enfatizó que esta modalidad está disponible incluso para quienes ya tienen un convenio vigente, los que podrán solicitar el cambio de un convenio a otro.

Lo anterior se realiza de manera virtual en tgr.gob.cl/reconstruccion sin que sea necesario acercarse a una oficina para pactar la suscripción ni el cambio de convenio vigente, pues las opciones son exactamente las mismas.

Finalmente, la institución destacó que este nuevo convenio no tiene requisito previo, por tanto deudores que hoy no podrían acceder, ya sea por mal comportamiento y/o por renta sobre $5 millones tendrán esta ventana de 90 días.

Toda la información respecto a los alcances de la Ley de Reconstrucción en TGR está disponible en tgr.gob.cl/reconstruccion.

PURANOTICIA