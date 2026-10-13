Tras oficio del diputado Celis: Cenabast aclara responsabilidades en distribución de insumos para pacientes con diabetes

La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) informó que no tiene atribuciones para controlar el uso clínico de los dispositivos médicos destinados al tratamiento de la diabetes, responsabilidad que corresponde a los establecimientos asistenciales.

Asimismo, precisó que el seguimiento de las cantidades efectivamente recibidas y utilizadas forma parte de la gestión de los Servicios de Salud y sus respectivos centros de atención, mientras que su labor se concentra en la compra y abastecimiento de productos.

La respuesta se produjo luego de que el diputado Andrés Celis solicitara antecedentes sobre las adquisiciones realizadas durante 2026, los proveedores adjudicados, los mecanismos de entrega y eventuales retrasos o quiebres de stock que pudieran afectar la continuidad de los tratamientos cubiertos por las Garantías Explícitas en Salud (GES).

Respecto de la planificación sanitaria, Cenabast explicó que el Ministerio de Salud define las prestaciones, coberturas y protocolos clínicos del GES, mientras que las cantidades adquiridas responden a los requerimientos y proyecciones de demanda informados por los organismos de la red asistencial y las autoridades sanitarias.

Así, la institución no determina por sí misma qué dispositivos deben utilizarse ni las necesidades de cada establecimiento. Entre los antecedentes entregados, Cenabast confirmó la contratación de 3.811.320 unidades de sistemas de monitoreo continuo de glucosa a Abbott Laboratories de Chile, mediante trato directo, por un monto neto superior a $3.366 millones.

También informó adquisiciones vigentes de jeringas para insulina, apósitos especializados y otros materiales clínicos, principalmente mediante licitaciones públicas, además de renovaciones contractuales y contrataciones directas.

En cuanto a la distribución, el organismo detalló que durante julio de 2026 se realizaron entregas a hospitales, CESFAM, postas rurales y otros establecimientos desde Arica y Parinacota hasta Magallanes. Además, confirmó que los productos identificados permanecen activos en su catálogo y cuentan con mecanismos de abastecimiento vigentes. Sin embargo, el documento principal no precisa los porcentajes de cumplimiento de las entregas ni identifica eventuales retrasos o quiebres de stock, aspectos que también fueron consultados por el parlamentario.

Frente a estos antecedentes, Celis destacó la importancia de asegurar que los pacientes reciban oportunamente los dispositivos necesarios para sus tratamientos y que las instituciones de salud asuman sus responsabilidades. “Estamos hablando de personas que necesitan estos dispositivos todos los días para mantener controlada su enfermedad. No podemos conformarnos con saber cuánto se compra si después no existe claridad sobre su entrega y utilización".

Finalmente, manifestó que "es inaceptable que los pacientes enfrenten dificultades para acceder a tratamientos que son indispensables para su salud. Tanto el sistema público como el privado deben garantizar una atención oportuna y asumir sus responsabilidades, porque la salud es un derecho protegido por la Constitución y no puede quedar a merced de problemas administrativos o de falta de coordinación entre las instituciones”.

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