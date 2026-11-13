Tras fin del paro de camioneros: Se reactiva el despacho de productos agrícolas desde Arica hacia el sur del país

Tras el acuerdo alcanzado que permitió poner fin al paro de camiones y restablecer el tránsito en las rutas, comenzó a normalizarse el traslado de productos agrícolas desde la región de Arica y Parinacota hacia el resto del país.

En este escenario, los agricultores y productores están retomando sus actividades habituales y reanudando la carga de sus productos para abastecer los mercados del sur.

Desde la Federación de Agricultores (FEGANOCH), el seremi de Agricultura, Christopher Pizarro Schmauck, destacó el retorno progresivo a la normalidad, luego de recorrer los distintos patios de camiones de la ciudad.

“Hemos recorrido todos los patios de camiones y los agricultores están volviendo a la normalidad, cargando sus productos para trasladarlos hacia el sur del país”, señaló, valorando la recuperación de la conectividad y la continuidad de la actividad agrícola regional.

Para facilitar este proceso, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) reforzó sus equipos de trabajo, implementando turnos dobles en las labores de fiscalización, especialmente en el control fitosanitario de Cuya. La medida busca agilizar la tramitación e inspección de los camiones que transportan productos agrícolas, considerando la importancia de recuperar los despachos y responder oportunamente a la demanda de los mercados de la zona central.

Al respecto, el director regional del SAG, Álvaro Alegría Matus, indicó que la salida de camiones desde Cuya hacia el sur se está desarrollando con fluidez. “Como institución hemos reforzado la cantidad de personas que trabaja habitualmente en estos patios de inspección, donde se requiere celeridad, producto de que en la zona central están esperando los productos de Arica”, explicó.

Asimismo, la autoridad enfatizó que el incremento de personal en los turnos no implica flexibilizar las medidas sanitarias. “Esto no significa por ningún motivo bajar las inspecciones ni los resguardos cuarentenarios que hoy día nos ocupan y preocupan en la barrera de Cuya. Es fundamental que los productos provengan de áreas donde no está presente la mosca de la fruta”, recalcó, reafirmando el compromiso del SAG con la protección fitosanitaria del país y el traslado seguro de la producción agrícola regional.

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