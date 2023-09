Tras cena de camaradería a Jackson: Diputada Orsini afirma que su renuncia fue un "acto de mucha nobleza y solidaridad"

La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, se refirió a la cena de desagravio que el Frente Amplio le organizó al exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la tarde de este miércoles en el Círculo Español y a la cual, asistió el Presidente de la República Gabriel Boric, entre otras autoridades del Gobierno.

Orsini reconoció el rol de Jackson y sostuvo que “veía en la figura de Giorgio algo que no veía en el resto de la política. Fue clave en la formación del Frente Amplio, fue clave en que el Frente Amplio, con menos de 10 años de existencia, pudiese gobernar en alianza con las otras fuerzas de izquierda en nuestro país, siempre ha sido una persona que ha estado en el centro de la coyuntura política de nuestro proyecto".

“El ministro Jackson efectivamente da un paso al costado en un acto de mucha nobleza y solidaridad en pos de destrabar ciertas discusiones que no estaban avanzando, en particular respecto a la reforma de pensiones, respecto de la reforma tributaria, y creo que al menos, si bien no tenemos acuerdo todavía ni en pensiones ni en la reforma tributaria, sí creo que se descomprimió un poco las confianzas, contribuyó a destrabar y a bajar un poquito los ánimos", agregó.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (CS) dijo que "ayer fue un instante muy lindo de reconocimiento a Giorgio. Creo en ese sentido, que, en el camino largo de los años, se va a demostrar la mezquindad y la injusticia de las acusaciones que se le hicieron, que incluyeron imputaciones de delitos graves, sin ningún sustento y de los que ahora nadie se quiere hacer cargo".

“Tanto la propuesta de pacto fiscal, como la propuesta de pensiones, fueron presentadas hace tiempo y yo creo que independiente de mi persona, que valoro mucho a Giorgio, o alguien que es opositor al Gobierno, lo que esperan los chilenos y chilenas es que lleguemos a un acuerdo. No por la oposición, no por Giorgio o por el Gobierno, sino porque estamos teniendo pensiones de miseria", concluyó.

