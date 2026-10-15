Tras accidentes fatales en faenas mineras: Sernageomin se despliega para acelerar medidas preventivas y reforzar la fiscalización

Tras una serie de accidentes fatales en faenas mineras durante las últimas semanas, Sernageomin intensificó este jueves su trabajo en la región de Antofagasta, con foco en reforzar la fiscalización, acelerar acciones preventivas y poner en marcha el Comité Regional de Seguridad Minera (Coresemin).

Este jueves, su director nacional (s), Mauricio Lorca, encabezó una jornada de coordinación con autoridades, parlamentarios y representantes de más de 18 empresas mineras de la zona para reforzar los controles de seguridad y activar el Comité Regional de Seguridad Minera (Coresemin).

La jornada se desarrolló junto al director regional (s) de Sernageomin, Ricardo Veas, y el seremi de Minería, Jorge Astudillo, en el contexto de las acciones que impulsa el Servicio tras los accidentes fatales registrados durante las últimas semanas.

“Estamos adoptando medidas inmediatas porque la seguridad minera exige decisiones concretas y presencia en terreno. Nuestro foco está en anticiparnos a los riesgos, fortalecer los controles críticos, intensificar la fiscalización y comprometer a toda la industria en una tarea común: proteger la vida de quienes trabajan en la minería”, afirmó.

La agenda comenzó con una reunión en la Seremi de Minería, donde participaron Lorca, Astudillo, Veas y el parlamentario Carlo Arquero.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Delegación Presidencial Regional para sostener un encuentro con representantes de más de 18 empresas de la gran y mediana minería, además de dirigentes de la Asociación Gremial Minera de Taltal (Agremin).

El seremi de Minería señaló que “la seguridad requiere una responsabilidad compartida. Como Gobierno estamos fortaleciendo la coordinación con Sernageomin, las empresas, los gremios y los trabajadores para asegurar que las medidas preventivas se traduzcan en acciones concretas dentro de cada faena”.

La jornada también incluyó una reunión con la diputada Marcela Hernando, el diputado Jaime Araya y el jefe de gabinete del diputado Fabián Ossandón, instancia en la que se abordaron las acciones en curso y la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto para prevenir accidentes graves y fatales.

Entre las principales medidas impulsadas por Sernageomin se encuentra la activación, en un plazo de siete días hábiles, de los Comités Regionales de Seguridad Minera; el inicio de cada turno con un bloque exclusivo de revisión de riesgos y barreras críticas; la intensificación de fiscalizaciones no programadas; y la paralización preventiva inmediata ante la detección de un peligro inminente.

“El desafío es que estas decisiones se traduzcan rápidamente en cambios verificables dentro de las operaciones. Frente a cualquier condición de riesgo grave, se debe actuar de inmediato. El objetivo país debe ser avanzar hacia una minería con cero fatalidades”, agregó Lorca.

Estas acciones se suman a la convocatoria que realizará este viernes 16 de octubre el Ministerio de Minería para conformar una mesa transversal por la seguridad minera, orientada a articular a los distintos actores del sector y avanzar en acuerdos concretos para prevenir accidentes y fortalecer una cultura de seguridad en todo el país.

PURANOTICIA