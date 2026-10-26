Transportistas de carga exigen por ley un mecanismo para traspasar alzas del diésel a sus tarifas

La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), presidida por Sergio Pérez, reiteró su exigencia al Gobierno para establecer un mecanismo legal, permanente y vinculante que permita traspasar las variaciones del precio del diésel a las tarifas del transporte.

"El problema es que los transportistas, especialmente los más pequeños y quienes no cuentan con un polinomio de reajuste, necesitan poder trasladar ese mayor costo a sus tarifas. El Gobierno debe asumir la responsabilidad de impulsar una ley que haga efectivo ese mecanismo", señaló el gremio.

"No podemos seguir dejando a cada pequeño transportista solo frente a la negociación con su mandante. Si el combustible sube y la tarifa permanece congelada, es el transportista quien termina financiando esa diferencia con su capital de trabajo y los recursos de su familia", añadió.

Asimismo, la organización enfatizó que "necesitamos reglas que permitan ajustar el componente del combustible de manera automática, transparente y simétrica, tanto cuando sube como cuando baja".

"Entendemos que existe un contexto internacional, pero el gobierno tiene la responsabilidad de impulsar medidas que permitan enfrentar sus consecuencias. No puede seguir trasladando toda la carga de esta crisis a quienes mantienen al país en movimiento. Pedimos una respuesta concreta, con una propuesta legal y plazos definidos", enfatizó.

En su mensaje, la CNTC también expresó su respaldo a los trabajadores del sector y sus familias. "A nuestros colegas transportistas, conductores y sus familias les decimos que seguimos trabajando para defender su fuente laboral y el esfuerzo de años. Sabemos que la incertidumbre y el aumento de los costos golpean todos los días", agregó.

"Por eso estamos empujando una solución de fondo: que cada variación del diésel tenga un mecanismo claro de ajuste y que ningún pequeño transportista quede obligado a absorber por sí solo un costo que no controla. Ese es el camino que estamos defendiendo y en el que seguiremos insistiendo ante el gobierno”, cerró la CNTC.

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