Tornado, inundaciones y más de 3.600 clientes sin luz: balance de daños por sistema frontal entre Coquimbo y Los Lagos

Daños en viviendas, inundaciones, rodados en caminos y miles de clientes sin suministro eléctrico forman parte del balance del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país. De acuerdo con el reporte de Senapred, emitido a primera hora de este martes 27 de octubre, las principales consecuencias se concentran en las regiones Metropolitana, de O’Higgins y del Maule.

Uno de los episodios más relevantes se registró en la región de O’Higgins, donde la Dirección Meteorológica de Chile clasificó como un tornado EF-2 el fenómeno ocurrido el lunes en Requínoa, con vientos estimados entre 179 y 218 kilómetros por hora.

Según el informe de Senapred, el tornado dejó 85 viviendas y un establecimiento educacional con daños que todavía están en evaluación. Además, se reportó un adulto mayor lesionado. En la comuna de Rengo, en tanto, otras 49 viviendas presentan daños en evaluación, asociados a voladuras de techumbres y granizadas.

En total, la región registra 134 viviendas con daños pendientes de evaluación a raíz de estos episodios.

INUNDACIONES

En la región Metropolitana, las precipitaciones han provocado anegamientos, inundaciones y activación de quebradas en distintas comunas, además de rodados que afectan la circulación por algunas rutas.

En Las Condes se reportó la activación de Quebrada Honda, junto con desbordes y anegamientos en calle Colón y en Camino La Fuente, entre General Blanche y Camino El Alba.

En La Reina, en tanto, se registraron inundaciones en calles entre Álvaro Casanova y Julia Bernstein, además de la activación de quebradas en sectores altos, cuyo flujo de agua y barro desembocó en el canal El Bollo.

También se informó la activación de las quebradas Lo Hermida y Nido de Águila, en Peñalolén, y Lo Cañas y Macul, en La Florida.

En materia de daños a viviendas, La Reina contabiliza 14 inmuebles con afectación en evaluación, mientras que en Las Condes se reportaron seis viviendas con daños menores. En Lo Barnechea, una vivienda presenta daños que aún deben ser evaluados.

La emergencia también obligó a evacuar a nueve personas del sector de San Alfonso, en Lo Barnechea, quienes fueron albergadas, mientras que cinco familias del fundo Santa Matilde se encuentran entre las afectadas. Asimismo, 16 adultos mayores de la casa de reposo Villa San Bruno permanecían a la espera de que se definiera su reubicación.

En Puente Alto, 50 personas continúan albergadas en el campamento Vista Hermosa, situación que corresponde a una emergencia meteorológica anterior.

Respecto de la conectividad, se reportaron rodados en la Ruta G-21, en los kilómetros 8 y 9, en Lo Barnechea, y en la Ruta G-27, a la altura del kilómetro 23, en Pirque. En San José de Maipo, el camino al Toyo permanece con cierre preventivo, mientras personal municipal trabaja en el lugar.

VIVIENDAS DAÑADAS

La región del Maule también presenta afectaciones en viviendas. Según el detalle entregado por Senapred, se registran daños menores en 73 inmuebles y otros dos permanecen con daños en evaluación.

Las comunas con viviendas afectadas son Pelarco, Maule, Colbún, San Javier y Pencahue. En la comuna de Maule se contabilizan 60 viviendas con daños menores.

En Ñuble, específicamente en San Carlos, tres personas resultaron damnificadas. Además, una vivienda presenta daños mayores y otras dos mantienen afectaciones que deben ser evaluadas.

En cuanto a la conectividad, los pasos fronterizos Pehuenche y Vergara permanecen cerrados preventivamente en la región del Maule. En O’Higgins, el tránsito ferroviario entre las estaciones Los Lirios y Rengo fue informado como habilitado tras las afectaciones asociadas al tornado, mientras que la Ruta I-45, en el sector de Termas del Flaco, en San Fernando, continúa cerrada preventivamente.

CLIENTES SIN LUZ

Otro de los efectos del evento meteorológico corresponde a las interrupciones del suministro eléctrico. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 05:45 horas de este martes había 3.610 clientes sin electricidad entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

La región Metropolitana concentra la mayor cantidad de afectados, con 1.020 clientes sin suministro, seguida por O’Higgins, con 717; el Maule, con 648; y Ñuble, con 551.

También se reportaron interrupciones en Los Lagos, con 343 clientes; Biobío, con 216; La Araucanía, con 50; Los Ríos, con 41; y las regiones de Coquimbo y Valparaíso, con 12 clientes cada una.

Senapred precisó que estos cortes no necesariamente tienen su origen en el sistema frontal y que, según los antecedentes de la SEC, el 99,9% de los clientes del país mantenía su servicio eléctrico con normalidad.

PURANOTICIA