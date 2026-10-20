Tormentas eléctricas y lluvias marcan el inicio de la jornada en la región Metropolitana: 10 comunas están en Alerta Roja

Con tormenta eléctrica y lluvias comenzó la jornada de este martes en la región Metropolitana, donde está pronosticado un evento de intensas precipitaciones en corto período de tiempo. De hecho, hay 10 comunas en Alerta Roja por riesgo de remoción en masa.

Usuarios de redes sociales publicaron imágenes de relámpagos que se registraron alrededor de las 4:40 horas hacia la precordillera y sector norte. También cayeron algunas precipitaciones, incluso reportaron algunas granizadas hacia Lo Barnechea.

Senapred declaró Alerta Roja en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, donde están suspendidas las clases.

A nivel nacional, la región de Antofagasta se sumó a la alerta de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por precipitaciones de moderadas a fuertes en corto período de tiempo.

El evento está previsto entre la mañana y la noche de este martes 20 de octubre desde caleta El Cobre al sur de la región, donde las autoridades ya adoptaron medidas preventivas.

La alerta meteorológica ya está vigente entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, también por precipitaciones en corto período de tiempo.

En Senapred, el meteorólogo de la DMC, Cristóbal Torres, señaló que "estamos esperando el ingreso de un sistema frontal que viene acompañado de un río atmosférico en nivel moderado y también de inestabilidad atmosférica".

Según el especialista, el evento es muy parecido al del martes 13 pasado, cuando cayó gran cantidad de lluvia en un corto periodo de tiempo. Para la tarde y noche de este martes se esperan entre 25 y 35 milímetros en la región Metropolitana.

PURANOTICIA