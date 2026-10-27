Tirón de oreja de Alvarado a Pavez: Ministro del Interior califica de "profundo error" foto de Subsecretario en avión de la FACh

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, calificó como un “profundo error” que el subsecretario Máximo Pavez publicara en redes sociales una fotografía en la que aparece hablando por teléfono a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Pavez viajó a República Dominicana para participar en un encuentro que permitirá al Gobierno evaluar una eventual adhesión a la Coalición Americana contra los Cárteles, en medio de dudas sobre los alcances del acuerdo y la posibilidad de un eventual despliegue de militares estadounidenses en territorio chileno.

“No me parece ese tipo de fotografías (...) yo entiendo que no está la fotografía, pero acá había que transportar a una autoridad de gobierno a una reunión importante en la cual el país está participando y estaba convocado. Lo que sí es incómodo, molesto y no había sucedido nunca es hacer alarde en la forma que una persona se transporta. Entonces, dicho eso, yo creo que fue un profundo error y la magnitud del error da cuenta que sea una noticia pública”, afirmó el biministro en entrevista con Radio ADN.

El viaje de Pavez a República Dominicana tiene como objetivo participar en una instancia que entregará más antecedentes al Ejecutivo para decidir si Chile se sumará o no a la Coalición Americana contra los Cárteles (AE3), iniciativa impulsada por Estados Unidos.

En ese contexto, Alvarado explicó que “nosotros queremos tener la certeza y la seguridad de que este acuerdo, que se está trabajando en la República Dominicana, efectivamente profundice ese objetivo de trabajo con las policías, trabajos de inteligencia, de entrenamiento, en fin”.

“Nuestro país tiene normas que hay que respetar tanto a nivel interno como a nivel internacional. Como nosotros tenemos algunas dudas respecto de la participación de las Fuerzas Armadas, preferimos conocer el contexto definitivo, hacer nuestros planteamientos antes de tomar una decisión”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de que, en virtud de este acuerdo, militares estadounidenses puedan desplegarse en territorio chileno, Alvarado aseguró que “nosotros lo que queremos es tener la certeza y firmar el acuerdo que no signifique acciones como la que usted acaba de señalar”.

Finalmente, agregó que “para eso, como somos un país que tiene una institucionalidad, que vamos a respetar siempre esa institucionalidad, queremos evaluarlo muy bien y someterlo a consideración de las instancias técnicas y políticas que correspondan”.

PURANOTICIA