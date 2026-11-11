"Tiene una carrera extremadamente relevante": Canciller defiende designación de Steinert como agregada de seguridad en Paraguay

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, defendió el nombramiento de la exministra Trinidad Steinert como agregada de seguridad en Paraguay.

El secretario de Estado detalló que la exautoridad "va a ir a Paraguay a cumplir un rol específico, de coordinación de los esfuerzos regionales en el combate al crimen organizado y al narcotráfico".

El canciller destacó que Steinert "es una persona que tiene una carrera extremadamente relevante en esta misión. Fue fiscal durante más de 20 años en el norte de Chile, dedicada justamente a estos temas, con grandes éxitos en materia de conseguir condenas para la gente que cometía estos ilícitos”.

“Para nosotros esto es muy importante. Primero estamos próximos a tomar la presidencia pro témpore del Corredor Bioceánico, que va a unir el Atlántico con el Pacífico, y que justamente pasa por Paraguay”, precisó.

Añadió que "también para Chile el ser capaces de implementar esta integración regional en forma muy expedita para los efectos de cumplir con expandir nuestro comercio exterior".

Junto con ello, afirmó que “todos estos implican tomar riesgo y esos riesgos hay que mitigarlos y hay que hacerse cargo de ellos. Es muy importante transportar con la experiencia de una persona como ella para ir creando los sistemas que nos permitan asegurar que e en general las actividades de tránsito de mercaderías entre el Atlántico y el Pacífico se realicen en forma segura".

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