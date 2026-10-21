"Tenemos que lograr hablar con los distintos": Expresidente Boric hace nuevo llamado a la izquierda para volver a "ser mayoría"

El expresidente Gabriel Boric participó en la celebración de los 120 años de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), instancia en la que llamó a la izquierda a dialogar con quienes piensan distinto para recuperar la mayoría política en el país.

El exmandatario, quien presidió la FECh entre 2011 y 2012, participó en un conversatorio sobre el rol del estudiantado junto a Marisol Prado, primera mujer en dirigir la federación (1997-1998), en una actividad moderada por la actual vicepresidenta, Monserrat Lagos. La conmemoración incluyó además el lanzamiento del nuevo sitio web del Archivo FECh y la presentación del fotolibro “FECh 120 años: una historia en portadas”.

“Chile no es un país en donde el 100% de las personas sea de izquierda. Y, de hecho, hoy día la izquierda no es mayoría en Chile. No somos mayoría en Chile. Y para volver a ser mayoría tenemos que lograr hablar con los distintos”, aseguró el exmandatario en su intervención.

Además, aseguró que “siempre se ha dicho que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile es una suerte de réplica de lo que sucede en el país. O que las elecciones de la FECh eran una réplica de lo que sucedía en el país. Eso no va a ser posible si es que no somos capaces de valorar, incentivar la diversidad y la disputa política en buena lid con quienes piensan distinto”.

“Tenemos que levantar la mirada y darnos cuenta que el debate en Chile está también yendo por otra parte (...) Me parece importante recordarlo, porque quienes estamos acá, hoy día en esta sala, todos de una u otra manera tenemos alguna vocación de debate público, y no perdamos de vista que para volver a ser mayoría en Chile tenemos que convencer a quienes piensan distinto a nosotros”, finalizó.

PURANOTICIA