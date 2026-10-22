TC declara inadmisible requerimiento de la oposición contra las Reglas del Uso de la Fuerza por presentarse fuera de plazo

El Tribunal Constitucional (TC) cerró la vía para que senadores de oposición impugnaran artículos de la nueva Ley de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), luego de declarar inadmisible el requerimiento presentado contra la normativa por haber sido ingresado fuera de plazo.

La presentación, realizada el 9 de octubre, cuestionaba disposiciones relacionadas con la seguridad militar y nacional, además de normas del Código de Justicia Militar. Sin embargo, el organismo determinó que el decreto promulgatorio ya había ingresado a la Contraloría General de la República, por lo que la acción constitucional no podía prosperar.

En el fallo, el TC sostuvo que “el requerimiento fue formulado fuera de la oportunidad que la Constitución y la ley fijan como límite infranqueable para el ejercicio de esta competencia”.

El tribunal también advirtió “que admitir la presentación en esas condiciones implicaría exceder las atribuciones que le entrega la Constitución, cuyos artículos 6° y 7° establecen que los órganos del Estado deben actuar dentro de sus competencias”.

Tras conocerse la resolución, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró la decisión y sostuvo que “tal como lo anticipamos, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento presentado por senadores de oposición contra las Reglas del Uso de la Fuerza. Una buena noticia para nuestro país y para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. La seguridad de las familias chilenas es y seguirá siendo nuestra prioridad”.

“Chile necesita recuperar el orden, la tranquilidad y para eso necesitamos policías respaldadas, con reglas claras y certezas de que su defensa y protección de las familias chilenas no tendrá más obstáculos ideológicos”, publicó el secretario de Estado en su red social X.

PURANOTICIA