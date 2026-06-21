Suspenden tránsito en Túnel Lo Prado hacia Santiago por incendio de vehículo

Una emergencia registrada durante este domingo obligó a suspender el tránsito en parte de la Ruta 68, luego de que un vehículo se incendiara en las cercanías del Túnel Lo Prado, generando un amplio despliegue de equipos de emergencia y alteraciones en la circulación hacia Santiago.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 22,5 en dirección a la capital, sector donde voluntarios de Bomberos acudieron para controlar y extinguir las llamas que afectaban al automóvil.

Debido a la situación, las autoridades implementaron una serie de restricciones y desvíos con el objetivo de resguardar la seguridad de los conductores y facilitar el trabajo de los equipos desplegados en el lugar.

Según la información entregada por la concesionaria, el tránsito permanece suspendido al interior del Túnel Lo Prado I, mientras continúan las labores asociadas a la emergencia.

Además, se mantiene cerrada la pista rápida del Túnel Lo Prado II, lo que ha generado modificaciones en el flujo vehicular para quienes se desplazan por la Ruta 68 en dirección a Santiago.

Ante este escenario, se establecieron desvíos de tránsito a la altura del kilómetro 31, en las cercanías del enlace Panguiles, con el fin de reducir la congestión y evitar riesgos para los usuarios de la vía.

Las autoridades también informaron que la circulación por Cuesta Lo Prado se encuentra habilitada únicamente para vehículos livianos, mientras que por Cuesta Barriga pueden transitar todo tipo de vehículos.

Desde la concesionaria realizaron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y considerar rutas alternativas mientras se mantiene activo el procedimiento.

Por ahora, los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar completamente la situación y restablecer las condiciones de seguridad necesarias que permitan normalizar el tránsito en uno de los principales accesos a Santiago.

Las causas que originaron el incendio del vehículo aún no han sido informadas y permanecen bajo evaluación por parte de los organismos competentes.

PURANOTICIA