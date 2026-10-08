Suspenden las clases para este viernes en 10 comunas de la región Metropolitana tras aluvión en Las Condes

El Ministerio de Educación (Mineduc) suspendió las clases para todos los establecimientos educacionales en 10 comunas de la región Metropolitana.

Inicialmente, se informó que "por las condiciones climáticas que afectan la zona, la Seremi de Educación de la región Metropolitana informa la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna de Las Condes para el viernes 9 de octubre".

Posteriormente, el Mineduc agregó las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

En tanto, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, descartó una nueva emergencia de manera inminente, pero dijo que se mantiene el monitoreo preventivo en la zona precordillerana para activar evacuaciones si el escenario cambia.

“Nos han informado que no va a haber un segundo pulso. Si existe un segundo pulso, vamos a tener que evacuar porque esto es un aluvión que podría continuar”, advirtió la jefa comunal.

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