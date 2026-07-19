Suspenden clases en San José de Maipo por efectos del sistema frontal

Las consecuencias del sistema frontal llevaron a las autoridades educacionales a suspender las clases de este lunes 20 de julio en toda la comuna de San José de Maipo, ubicada en la zona cordillerana de la Región Metropolitana.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación Metropolitana, mediante una publicación en sus redes sociales.

La medida se adoptó debido a los efectos ocasionados por las intensas precipitaciones registradas en el sector y ante el pronóstico de nuevas condiciones meteorológicas adversas.

La Dirección Meteorológica de Chile anticipó lluvias y fuertes vientos durante este lunes, aunque ambos fenómenos perderían intensidad con el transcurso de la jornada.

Frente a este escenario, la autoridad educacional confirmó que “se suspenden las clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna de San José de Maipo para el lunes 20 de julio”.

La suspensión se aplicará a la totalidad de los recintos educativos de la comuna, independientemente de su dependencia administrativa. Esto incluye establecimientos de sostenedores públicos y privados.

La determinación busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de las comunidades educativas ante las consecuencias del sistema frontal.

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