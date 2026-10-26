Suspenden clases en perímetro de seguridad de Las Condes tras inundaciones y en Requínoa luego de paso de tornado

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, informó que producto de las inundaciones registradas en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, se suspendieron las clases para este martes en el polígono de seguridad determinado por las autoridades.

La restricción abarca un cuadrante delimitado por las vías Camino Las Flores, Avenida Plaza, Quebrada Honda, Colina Vista Hermosa, General Blanche, Paul Harris y Camino El Alba, hasta cerrar el circuito con Camino Las Flores.

Este perímetro es el mismo que se activó el jueves 8 de octubre, luego de que se registrara un aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo.

Desde el municipio indicaron que la medida, en principio, afecta al colegio Redland School y y a los jardines infantiles Ganbaru y Jardín General Blanche, además de recintos de educación superior emplazados en el perímetro.

REQUÍNOA

Y las clases también fueron suspendidas para este martes en los establecimientos de educación pública de la comuna de la región de O'Higgins.

La medida de carácter preventivo busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación, y abarca a la totalidad de los colegios, el liceo comunal y los jardines infantiles municipales del territorio, tras el paso de un tornado que provocó diversos daños.

PURANOTICIA