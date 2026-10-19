Suspenden clases en 10 comunas de la región Metropolitana por lluvias de este martes 20

El Ministerio de Educación suspendió las clases para este martes 20 de octubre en las 10 comunas de la región Metropolitana declaradas en Alerta Roja por el sistema frontal.

La medida se aplicará en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Las diez permanecían bajo alerta amarilla. Sin embargo, las nuevas proyecciones meteorológicas motivaron a las autoridades a elevar el nivel de alerta, con el objetivo de reforzar las capacidades de respuesta frente a eventuales emergencias.

Según los antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el sistema frontal podría provocar precipitaciones moderadas concentradas en períodos breves, especialmente durante la tarde y noche del martes 20 de octubre, afectando sectores de la cordillera de la costa, valle y precordillera.

A este escenario se suma la posibilidad de tormentas eléctricas, granizos y fuertes rachas de viento desde la tarde del lunes hasta la noche del martes. Asimismo, se pronostican vientos de intensidad normal a moderada en sectores cordilleranos entre el martes y miércoles.

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